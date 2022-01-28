А. Ракитин: Руководством нашей страны и Республики Карелия сделаны серьезные шаги по пути развития отечественного судостроения

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в торжественной церемонии начала строительства новых объектов на территории Онежского судостроительного завода в г. Петрозаводске.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия Александр Ракитин РакитинАлександр Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия принял участие в торжественной церемонии начала строительства новых объектов на территории Онежского судостроительного завода в г. Петрозаводске.

Как напомнил сенатор, решение о модернизации Онежского судостроительно-судоремонтного завода было принято Президентом России по предложению Секретаря Совета Безопасности РФ, возглавлявшего Государственную комиссию по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия.

Цифровая верфь будет строить суда типа «река-море», а также суда технического и вспомогательного флота

По словам Александра Ракитина, до 2024 года на заводе планируется провести глубокую модернизацию с созданием цифровой верфи. Проект предполагает внедрение цифрового сопровождения строительства судов, роботизации и автоматизации процессов производства с увеличением количества построенных судов с трех до десяти ежегодно. Цифровая верфь будет строить суда типа «река-море», а также суда технического и вспомогательного флота. Модернизация завода позволит создать не менее 500 дополнительных рабочих мест. Постановлением Правительства России на реализацию проекта предусмотрены 5,1 млд руб. бюджетных инвестиций.

В ходе посещения судостроительного предприятия Александр Ракитин также принял участие в церемонии спуска на воду краболовного судна «Капитан Александров». Мероприятие проводилось под руководством Секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева, главы Карелии Артура Парфенчикова, ПарфенчиковАртур ОлеговичГлава Республики Карелия директора завода Владимира Майзуса с участием представителей федеральных ведомств и организаций.

Александр Ракитин принял участие в торжественной церемонии начала строительства новых объектов на территории Онежского судостроительного завода в г. Петрозаводске

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Александр Ракитин принял участие в торжественной церемонии начала строительства новых объектов на территории Онежского судостроительного завода в г. Петрозаводске

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Александр Ракитин принял участие в торжественной церемонии начала строительства новых объектов на территории Онежского судостроительного завода в г. Петрозаводске

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Александр Ракитин принял участие в торжественной церемонии начала строительства новых объектов на территории Онежского судостроительного завода в г. Петрозаводске

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Александр Ракитин принял участие в торжественной церемонии начала строительства новых объектов на территории Онежского судостроительного завода в г. Петрозаводске

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Александр Ракитин принял участие в торжественной церемонии начала строительства новых объектов на территории Онежского судостроительного завода в г. Петрозаводске

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Александр Ракитин принял участие в торжественной церемонии начала строительства новых объектов на территории Онежского судостроительного завода в г. Петрозаводске

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Александр Ракитин принял участие в торжественной церемонии начала строительства новых объектов на территории Онежского судостроительного завода в г. Петрозаводске

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Как сообщил сенатор, Онежский завод получил заказ на строительство семи подобных судов. Эта работа обеспечивает загрузку производственных мощностей предприятия на пять лет. Общая стоимость контракта составляет более десяти млрд руб. Заказ на строительство краболовов был принят при содействии Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия. Суда, сошедшие с петрозаводской верфи, отправятся на Дальний Восток – добывать краба в Охотском и Беринговом морях.

«Для Карелии Онежский судостроительный завод имеет важное значение. Создаются дополнительные рабочие места, увеличатся налоговые поступления в бюджет. Правительством Российской Федерации совместно с правительством Республики Карелия сделаны серьезные шаги по пути развития отечественного судостроения», — отметил Александр Ракитин.

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