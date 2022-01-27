Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#История#Памятная дата27.01.2022 10:45

55 лет Договору о принципах деятельности государств по исследованию космического пространства

27 января исполняется 55 лет с момента подписания Договора о принципах деятельности по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела.

Договор был подписан Советским Союзом, США и Великобританией. Тогда же его открыли для подписания остальными странами мира. Документ вступил в силу 10 октября 1967 года (условием была ратификация пятью государствами, включая три державы-депозитария). Этот документ был одобрен на 21-й сессии Генассамблеи ООН 19 декабря 1966 года.

Документ является одним из основополагающих документов международного космического права и регулирует широкий спектр вопросов, относящихся к исследованию и использованию космического пространства и небесных тел.

Среди основных принципов Договора – запрет для государств-участников размещения ядерного оружия или любого другого оружия массового уничтожения на орбите Земли, установки его на Луне или любом другом небесном теле, или на станции в космическом пространстве, использование Луны и других небесных тел только мирными целями и прямо запрещает их использование для испытания любого рода оружия и др.

Увеличение числа участников космической деятельности и соответствующего роста космических операций влечет за собой множество технических, юридических и политических проблем, которые требуют серьезного глобального рассмотрения, в первую очередь, на площадке ООН.

«Роскосмос» считает важным укреплять и развивать потенциал в области космического права и политики, в рамках которого государства, межправительственные и неправительственные организации, научные круги и частный сектор могут осуществлять различные, но взаимодополняющие подходы.

Госкорпорация полагает, что реализация такого потенциала имеет важнейшее значение для мирного и безопасного использования космического пространства, решения вопросов безопасности космических операций, долгосрочной устойчивости космической деятельности, сохранения космического пространства для мирных целей.

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