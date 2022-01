27.01.2022 Premier: polityka demograficzna wymaga przede wszystkim cierpliwości

Source: Government of Poland in Polish

Premier: polityka demograficzna wymaga przede wszystkim cierpliwości27.01.2022

Zmiany demograficzne to poważne wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej. Podczas III Kongresu Demograficznego przedstawione zostały wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. To okazja do szeroko zakrojonej dyskusji na temat potrzeb w zakresie powstawania i rozwoju rodziny, ochrony zdrowia, pracy, zatrudnienia, edukacji czy migracji. Coraz więcej Polaków decyduje się wrócić do kraju i tu zakładać swoje rodziny. Decyzjom tym sprzyjają programy takie jak 500+ czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

Narodowy Spis Powszechny to największe badanie statystyczne, które w ubiegłym roku objęło całą Polskę. To jedno z najważniejszych narzędzi i instrumentów prowadzenia odpowiedzialnej polityki gospodarczej, inwestycyjnej i społecznej. Uzyskane informacje będą kluczowe z punktu widzenia diagnozy występujących w tych obszarach wyzwań.

– Polska będzie musiała się zmierzyć z kilkoma pułapkami demograficznymi. To nie tylko spadek dzietności, ale także starzenie się społeczeństw czy niestety, w przypadku Polski, ogromny ubytek ludności związany z falami migracyjnymi – zauważył premier Mateusz Morawiecki.

Polacy wracają do kraju

Polityka społeczna i gospodarcza rządu to odpowiedź na występujące od lat wyzwania w tym zakresie. Obecnie więcej Polaków wraca do naszej ojczyzny, niż z niej wyjeżdża. To rezultat rosnącego standardu życia, możliwości zaspokajania aspiracji i pojawiających się szans rozwojowych.

– Po raz pierwszy w historii Polski mamy dodatni bilans migracyjny i uwzględniam tutaj przede wszystkim obywateli Polski – podsumował szef rządu.

Polityka prospołeczna i pronatalna

Ogromna większość Polaków chce mieć dzieci. Fakt, że mają ich mało lub nie mają ich wcale, wiąże się z brakiem wiary, że ich aspiracje zawodowe lub życiowe mogą zostać spełnione w Polsce – zauważył premier.

Rząd od lat dokłada wszelkich starań, żeby w polskich domach żyło się jak najlepiej. Programy takie jak Rodzina 500+ czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy w szerszej perspektywie przyczynią się do przezwyciężenia słabości demograficznych.

– Nasze polityki są ukierunkowane na rodziny i na dzieci. To zwrot w polityce demograficznej i społecznej państwa, który nie tylko ujęliśmy w postaci różnych polityk, ale zrealizowaliśmy w konkretnych działaniach rządowych – podkreślił szef rządu.

