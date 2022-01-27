Э. Исаков выступил на экспертном совещании, посвященном детско-юношескому спорту

Source: Russia – Council of the Federation

В обсуждении приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, экспертного сообщества.

Член Комитета Совета Федерации по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Эдуард Исаков ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принял участие в экспертном совещании Общероссийского народного фронта (ОНФ) на тему «Детско-юношеский спорт как основа физкультурно-спортивного воспитания и здорового образа жизни».

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Сенатор вместе с представителями федеральных и региональных органов власти, экспертного сообщества и активистами ОНФ в формате видеоконференции обсудил Концепцию развития детско-юношеского спорта в России, принятую в декабре 2021 года. Ее главные цели – вовлечь в регулярные занятия спортом к 2030 году не менее 90 процентов всех детей, а также создать доступные условия для занятий спортом и повысить мотивацию подрастающего поколения вести здоровый образ жизни.

Сенатор обратил внимание участников на финансирование сферы физической культуры и спорта в регионах. По его мнению, необходим вдумчивый анализ расходов отрасли. «Если мы начинаем строительство новых спорткомплексов, то соответственно должны предусмотреть помимо содержания объекта достаточное количество ставок тренеров- преподавателей, инструкторов и методистов в штатном расписании, исходя из пропускной способности этого объекта, гарантировать достойную заработную плату», — подчеркнул Эдуард Исаков.

Эдуард Исаков принял участие в экспертном совещании Общероссийского народного фронта (ОНФ) на тему «Детско-юношеский спорт как основа физкультурно-спортивного воспитания и здорового образа жизни»

Согласно Концепции, количество штатных работников физической культуры и спорта к 2030 году должно составить 465 тысяч человек. Но остаётся открытым вопрос о том, готовы ли сейчас школы к предстоящим изменениям, сказал он.

Сенатор отметил, что необходимо создавать равные условия для занятий спортом. Ребята из малообеспеченных семей ограничены в выборе секций и зачастую не имеют финансовых возможностей для их посещения».

Парламентарий призвал участников совещания, представляющих разные субъекты России, детально проанализировать в своих регионах количество детей, вовлечённых в занятия физкультурой и спортом, чтобы понять, сколько из них занимается платно и бесплатно как в спортивно-оздоровительных группах на базе спортучреждений, так и в системе дополнительного образования.

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