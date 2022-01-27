Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор принял участие во Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» и встретился с ветераном-блокадником, проживающим в Республике Марий Эл.
Первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл Сергей Мартынов МартыновСергей Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл в ходе поездки в регион принял участие во Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб». Мероприятие приурочено к полному снятию блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Почти 900 дней город жил и работал в осаде. Оборона Ленинграда является выдающимся примером стойкости и отваги людей в борьбе за свободу и за независимость Отечества
«Почти 900 дней город жил и работал в осаде. Оборона Ленинграда является выдающимся примером стойкости и отваги людей в борьбе за свободу и за независимость Отечества», — отметил сенатор.
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Он подчеркнул, что, несмотря на вражескую осаду, город жил и работал. Даже в тяжёлых условиях блокады предприятия под обстрелами и бомбёжками продолжали выпускать танки, артиллерийские орудия, снаряды и мины для фронта. При этом за станками трудились не только взрослые, но и дети, добавил Сергей Мартынов.
Сенатор рассказал, что в начале войны несколько предприятий Ленинграда были эвакуированы вместе с рабочими и их семьями в Марийский край, а затем приехали женщины с детьми и пожилые люди, которым посчастливилось выжить в голодном городе и не погибнуть под бомбёжками на «Дороге жизни», проходившей через Ладожское озеро.
Сергей Мартынов в ходе поездки в регион принял участие во Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб»
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Сергей Мартынов в ходе поездки в регион принял участие во Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб»
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Сергей Мартынов в ходе поездки в регион принял участие во Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб»
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Сергей Мартынов в ходе поездки в регион принял участие во Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб»
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Сергей Мартынов в ходе поездки в регион принял участие во Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб»
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Сергей Мартынов в ходе поездки в регион принял участие во Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб»
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Сергей Мартынов в ходе поездки в регион встретился с ветераном-блокадником Татьяной Захаровой, проживающим в Республике Марий Эл
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«Всех их душевно и с теплотой встретили жители Марийского края и помогли им перенести тяготы военного времени. Многие из ленинградцев остались жить в регионе», — отметил парламентарий.
В годовщину окончания блокады Ленинграда Сергей Мартынов встретился с ветераном-блокадником Татьяной Захаровой, проживающей в Республике Марий Эл. Сенатор выразил глубокое почтение мужеству ветерана и пожелал ей крепкого здоровья, счастья и благополучия.
В настоящее время в регионе проживают более десяти ветеранов, которые награждены медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
В Йошкар-Оле на территории Мемориального комплекса Воинской Славы Сергей Мартынов и депутат Государственного собрания Республики Марий Эл Владимир Кожанов возложили цветы к Вечному огню.