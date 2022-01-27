С. Кисляк: Полномочия российской делегации в ПАСЕ утверждены в полном объеме

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы выступили на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) утверждены в полном объеме. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам, глава сенаторской части российской делегации в ПАСЕ Сергей Кисляк, КислякСергей Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия комментируя итоги пленарного заседания, на котором, в частности, обсуждался данный вопрос.

Сенаторы приняли участие в мероприятии в режиме видеоконференции.

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В своем выступлении Сергей Кисляк отметил, что попытки группы оппонентов России лишать полномочий российскую делегацию уже стали традицией в ПАСЕ. «Это не украшает Организацию и не содействует ее работе».

Сергей Кисляк напомнил, что возможность полноценно работать в ПАСЕ — это не подарок российским парламентариям, не аванс, а уставное право. «Любые попытки навязать ПАСЕ иное мы рассматриваем не только как абсолютно неприемлемые, но и как разрушающие саму полезность Ассамблеи в качестве совместного механизма европейского взаимодействия по ключевым общеевропейским темам», — сказал он.

Не в наших традициях навязывать шантажом собственные подходы как единственно верные. И мы не позволим угрозами наказания это делать по отношению к нашей делегации

Сенатор отметил, что участие в Ассамблее дает возможность слышать других и уважительно продвигать собственные подходы. «По‑прежнему готовы работать вместе над разногласиями и поиском объединительной повестки. Не в наших традициях навязывать шантажом собственные подходы как единственно верные. И мы не позволим угрозами наказания это делать по отношению к нашей делегации».

Сергей Кисляк подчеркнул, что единственно верный ключ для взаимодействия в ПАСЕ – делать это взаимоуважительно и на равных.

«Авторам попыток накачивать антироссийские сантименты под флагом заботы о правах человека и верховенства права вновь посоветовал бы каждое утро начинать с того, чтобы заглядывать в зеркало и вспоминать о подавлении на Украине прав национальных меньшинств, вплоть до лишения детей нормального доступа к обучению на своем языке, о подавлении оппозиционной прессы, о регулярных обстрелах гражданского населения на Юго-Востоке, об ущемлении прав русскоязычных в Прибалтике, о сохранении там для людей статуса «неграждан». К сожалению, такой список можно продолжать долго, и думаю, что пора ПАСЕ именно этим заняться серьезно», — добавил парламентарий.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области в своем выступлении заявила, что, к сожалению, уже третий год подряд открытие сессии ПАСЕ начинается с одного того же вопроса, инициированного представителями одних и тех же национальных делегаций. «Наши коллеги сознательно и целенаправленно пытаются использовать время сессионной работы Ассамблеи для самопиара и распространения русофобских настроений».

Сенатор отметила, что, подбрасывая в повестку дня заведомо клеветническую тематику, инициаторы пытаются увести фокус внимания от действительно важных, общеевропейских проблем. «Таких, как дискриминация населения Украины по языковому признаку, героизация нацистов и организаторов Холокоста, невыполнение Украиной международных договоренностей по урегулированию конфликта на Донбассе, в результате которого гибнут мирные люди», — напомнила парламентарий.

Ирина Рукавишникова подчеркнула, что российская делегация всегда открыта к конструктивному сотрудничеству, за исключением тех случаев, когда под сомнение ставятся вопросы территориальной целостности и конституционного строя Российской Федерации.

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области в ходе заседания отметил, что не в первый раз группа коллег, движимая горячим желанием свести счеты с российской делегацией, пытается навязать свой дискурс всей Ассамблее. «При этом используется один и тот же недобросовестный прием. В качестве аргумента Ассамблее подкладывают события, представленные в искаженном виде».

В частности, по словам сенатора, вызывают недоумение необоснованные заявления о том, что парламентские выборы в РФ не были свободными и справедливыми. «В реальности соответствие выборов российскому законодательству и международно-правовым стандартам подтверждено как признанием мирового сообщества, так и различными миссиями наблюдателей».

Александр Башкин подчеркнул, что регулярные попытки исключить Россию из работы в ПАСЕ российские граждане расценивают как стремление исключить их из общеевропейских процессов, включая доступ к правочеловеческим и демократическим инструментам.

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