Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РКС#Арктика-М#Орбитальные группировки27.01.2022 15:04

Спутники «Арктика-М» придут на помощь терпящим бедствие

Российскую высокоэллиптическую гидрометеорологическую систему «Арктика-М» с аппаратурой производства холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») планируется интегрировать в международную космическую систему поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ. Эту тему, а также другие вопросы эксплуатации и эволюции системы КОСПАС-САРСАТ обсудили участники ежегодного 35-го заседания Объединенного комитета КОСПАС-САРСАТ (ОК-35). Российская Федерация (г-н Андрей Федосеев) совместно с США (г-н Алан Нокс) обеспечили председательство на ОК-35.

В заседании ОК-35, которое прошло в режиме видеоконференции с 8 по 30 ноября 2021 г., приняли участие более 300 делегатов из 36 стран-участниц Международной программы КОСПАС-САРСАТ, а также представители Еврокомиссии (ЕС), Европейской организации спутниковой метеорологии (EUMETSAT), Международной организации по гражданской авиации (ICAO), Международного союза электросвязи (ITU), Радиотехнической комиссии морских сервисов (RTCM) и Секретариата КОСПАС-САРСАТ. Впервые председателем заседания Объединенного комитета выступил представитель РКС.

Председатель ОК-35, главный конструктор РКС по направлению систем поиска и спасания Андрей Федосеев: «Мы уделили особое внимание вопросам готовности доработки системы КОСПАС-САРСАТ к выполнению функций поставщика данных о положении воздушных судов в случае возникновения аварийной ситуации в полете. Эти доработки проводятся с 2016 года для доведения системы до выполнения требований ICAO и соответствия разработанной ICAO концепции о глобальной аэронавигационной системе связи при бедствии и для обеспечения безопасности».

Российская делегация проинформировала участников заседания о том, что в 2022-2025 годах для интеграции спутников дистанционного зондирования Земли «Арктика-М» в систему КОСПАС-САРСАТ Россия планирует провести испытания по оценке характеристик «Арктики» аналогичные тем, которые проходили спутниковые системы на базе аппаратов «Электро-Л» и «Луч-5А». По итогам тестов, а также после запуска спутника «Арктика-М» № 2 будут проведены уточнения характеристик и подготовлены необходимые поправки к стандартам КОСПАС-САРСАТ, регламентирующие порядок включения «Арктики-М» в Систему КОСПАС-САРСАТ. Использование данных с «Арктики-М» позволит оперативно отслеживать положение воздушных судов при аварийных ситуациях в полете.

На заседании также затрагивалась эксплуатационная проблематика перехода среднеорбитальной спутниковой системы поиска и спасания (СССПС) КОСПАС-САРСАТ в опытную эксплуатацию и вопросы скорейшего ввода в систему наземного сегмента СССПС. Детально обсуждались вопросы совершенствования системы управления качеством КОСПАС-САРСАТ для контроля характеристик СССПС.

Участники заседания обсудили актуальную информацию о статусе и применении Системы КОСПАС-САРСАТ, а также рассмотрели более 130 технических документов с предложениями по уточнению стандартов КОСПАС-САРСАТ.

Сегодня в составе космического сегмента КОСПАС-САРСАТ эксплуатируются

4 низкоорбитальных спутника, расположенных на околополярной орбите, 10 геостационарных, а также 42 среднеорбитальных спутника на высотах от 19 тысяч до 24 тысяч километров. В состав среднеорбитальной группировки входят космические аппараты глобальных навигационных систем ГЛОНАСС, GPS, Galileo, Beidou, геостационарной — Goes, MSG, Insat, «Электро», «Луч-5», низкоорбитальной — NOAA, METOP,«Метеор-М» № 2-2.

Международная программа КОСПАС-САРСАТ была создана в интересах всего мира благодаря совместным усилиям и координации Канады, Франции, СССР и США. В настоящее время к Международной программе КОСПАС-САРСАТ присоединились 45 государств и организаций.

Система КОСПАС-САРСАТ обеспечивает спасение терпящих бедствие на суше и воде. Доступ и использование Системы КОСПАС-САРСАТ для терпящих бедствие осуществляется на безвозмездной основе. С помощью Системы КОСПАС-САРСАТ во всем мире спасено уже более 53 тысяч человек.

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