Сергей Сейранов назначен исполняющим обязанности ректора РГУФКСМиТ

Source: Russia Ministry of Sport

Сергей Сейранов назначен исполняющим обязанности ректора Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма. Соответствующий приказ подписал Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин в связи с окончанием полномочий действующего ректора Тамары Михайловой.

«Уверен, что в новой должности усилия Сергея Германовича будут направлены на стабильное развитие своей альма-матер и совершенствование системы российского спортивного образования. Широкий профессиональный опыт на руководящих позициях позволит принимать верные управленческие решения. Как глава Российского студенческого спортивного союза Сергей Германович прекрасно понимает важность гармоничного баланса спорта и образования, его работа будет направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов и формирование условий для новых научных достижений», – отметил Олег Матыцин.

До этого Сергей Сейранов занимал должность ректора Московской государственной академии физической культуры, которую возглавлял с 1997 года. С 2013 года он является президентом Федерации тхэквондо ИТФ России, с 2016 года – президент Российского студенческого спортивного союза.

Сергей Сейранов – академик Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, почётный профессор Казахской академии спорта и туризма, почётный профессор Армянского государственного института физической культуры, почётный доктор Государственного университета физического воспитания и спорта Республики Молдова, почётный доктор Грузинского государственного учебного университета физической культуры и спорта, почётный доктор Таджикского института физической культуры им. С. Рахимова», почётный гражданин городского округа Люберцы Московской области.

Он является автором более 200 научных работ, в том числе восьми монографий.

Пресс-служба Минспорта России

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