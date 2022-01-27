Сенаторы почтили память о подвиге жителей блокадного Ленинграда возложением цветов к легендарному автомобилю «Полуторка»

Source: Russia – Council of the Federation

В день 78-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады автомобиль временно установлен у здания МИД РФ.

В день 78-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады у центрального входа Министерства иностранных дел РФ установили легендарную «Полуторку» — автомобиль ГАЗ-АА. По инициативе сенаторов РФ грузовой автомобиль был доставлен из Ленинградской области к зданию внешнеполитического ведомства в память о беспримерном подвиге ленинградцев-блокадников и защитников города, который в последнее время пытаются поставить под сомнение в ряде стран.

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Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл и первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ленинградской области Дмитрий Василенко ВасиленкоДмитрий Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ленинградской области возложили цветы к исторической машине.

Константин Косачев отметил символизм и важность события, которое, по его мнению, оставляет глубокое впечатление в душе каждого причастного к нему. «Для моей семьи это еще и личное переживание — дед моей супруги Владимир Семенович Муранов «отработал» войну водителем на «Дороге жизни» до блокадного Ленинграда», — отметил вице-спикер СФ.

Память героических защитников Ленинграда, навсегда вписана в историю великого города. «Полуторка» — символ блокады Ленинграда, это рядовой солдат-труженик, благодаря которому были спасены сотни тысяч жизней

«Память героических защитников Ленинграда, навсегда вписана в историю великого города. «Полуторка» — символ блокады Ленинграда, это рядовой солдат-труженик, благодаря которому были спасены сотни тысяч жизней», — сказал Дмитрий Василенко.

Автомобиль ГАЗ-АА поднят со дна Ладожского озера в октябре 2020 года, отреставрирован и при содействии Председателя Совета Федерации передан в экспозицию музея «Прорыв блокады Ленинграда» в городе Кировске Ленинградской области.

Сенаторы приняли участие в церемонии возложения цветов к «Полуторке» (ГАЗ АА)

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Константин Косачев

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Дмитрий Василенко

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Сенаторы приняли участие в церемонии возложения цветов к «Полуторке» (ГАЗ АА)

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Сенаторы приняли участие в церемонии возложения цветов к «Полуторке» (ГАЗ АА)

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Сенаторы приняли участие в церемонии возложения цветов к «Полуторке» (ГАЗ АА)

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Сенаторы приняли участие в церемонии возложения цветов к «Полуторке» (ГАЗ АА)

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Сенаторы приняли участие в церемонии возложения цветов к «Полуторке» (ГАЗ АА)

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Сенаторы приняли участие в церемонии возложения цветов к «Полуторке» (ГАЗ АА)

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Сенаторы приняли участие в церемонии возложения цветов к «Полуторке» (ГАЗ АА)

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Сенаторы приняли участие в церемонии возложения цветов к «Полуторке» (ГАЗ АА)

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Благодаря этим «машинам-солдатам» с территории «Большой земли» в Ленинград удалось доставить более миллиона тонн продуктов и предметов первой необходимости, а обратными рейсами эвакуировать сотни тысяч человек – детей, женщин, спасти их от голода, холода, вражеских бомб и снарядов.

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