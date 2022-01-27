Source: Russia Federal Space
#Роскосмос#Частная космонавтика#Сергей Прохоров27.01.2022 17:45
Роскосмос и НТИ провели конференцию по развитию частной космонавтики в России
Госкорпорация «Роскосмос» совместно с Платформой Национальной технологической инициативы (НТИ) 27 января 2022 года провели онлайн-конференцию, посвященную развитию частной космонавтики и внедрению сопутствующей ей нормативной базы в России.
В мероприятии приняли участие директор департамента перспективных программ и проекта «Сфера» Госкорпорации «Роскосмос» Сергей Прохоров, генеральный директор частной космической компании «Спутникс» Владислав Иваненко, руководитель направления «Аэронет» НТИ по частной космонавтике Роман Жиц, а также представители российских СМИ.
В ходе медиаконференции участники дискуссии обсудили текущую ситуацию с развитием частной космонавтики в России, заострив внимание на необходимости совместных усилий по формированию рынка частных операторов космических услуг. С этой целью были высказаны предложения по внесению изменений в нормативно-правовую базу Российской Федерации, направленные на поддержку частных компаний, работающих по тематике освоения космоса, и создание для них особых условий по испытанию агрегатов и сертификации финальной продукции.
Сергей Прохоров рассказал о потенциальной поддержке, которую окажет частной космонавтике запуск проекта «Сфера»: «Роскосмос в перспективе будет заинтересован в заказе у частных компаний пусковых услуг для восполнения орбитальных группировок, так как в его планах создание многоспутниковых систем малых космических аппаратов связи и дистанционного зондирования Земли».
Руководитель направления «Аэронет» НТИ по частной космонавтике Роман Жиц отметил, что первые испытания прототипа сверхлегкой ракеты для выведения малых спутников на орбиту могут пройти в 2026-2027 годах, если будет найдено соответствующее финансирование. Предполагается, что по итогам конкурса среди частных российских разработчиков будет создана сверхлегкая ракета, способная выводить на орбиту полезную нагрузку около 250 кг.