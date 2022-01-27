Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Частная космонавтика#Сергей Прохоров27.01.2022 17:45

Роскосмос и НТИ провели конференцию по развитию частной космонавтики в России

Госкорпорация «Роскосмос» совместно с Платформой Национальной технологической инициативы (НТИ) 27 января 2022 года провели онлайн-конференцию, посвященную развитию частной космонавтики и внедрению сопутствующей ей нормативной базы в России.

В мероприятии приняли участие директор департамента перспективных программ и проекта «Сфера» Госкорпорации «Роскосмос» Сергей Прохоров, генеральный директор частной космической компании «Спутникс» Владислав Иваненко, руководитель направления «Аэронет» НТИ по частной космонавтике Роман Жиц, а также представители российских СМИ.

В ходе медиаконференции участники дискуссии обсудили текущую ситуацию с развитием частной космонавтики в России, заострив внимание на необходимости совместных усилий по формированию рынка частных операторов космических услуг. С этой целью были высказаны предложения по внесению изменений в нормативно-правовую базу Российской Федерации, направленные на поддержку частных компаний, работающих по тематике освоения космоса, и создание для них особых условий по испытанию агрегатов и сертификации финальной продукции.

Сергей Прохоров рассказал о потенциальной поддержке, которую окажет частной космонавтике запуск проекта «Сфера»: «Роскосмос в перспективе будет заинтересован в заказе у частных компаний пусковых услуг для восполнения орбитальных группировок, так как в его планах создание многоспутниковых систем малых космических аппаратов связи и дистанционного зондирования Земли».

Руководитель направления «Аэронет» НТИ по частной космонавтике Роман Жиц отметил, что первые испытания прототипа сверхлегкой ракеты для выведения малых спутников на орбиту могут пройти в 2026-2027 годах, если будет найдено соответствующее финансирование. Предполагается, что по итогам конкурса среди частных российских разработчиков будет создана сверхлегкая ракета, способная выводить на орбиту полезную нагрузку около 250 кг.

MIL OSI