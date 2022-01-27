Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#НПО Лавочкина#РАН#Михаил Хайлов#Арктика-М#Луна-25#ExoMars-202227.01.2022 16:51

Роскосмос и НПО Лавочкина рассказали о текущих проектах на Совете по космосу в РАН

В среду, 26 января 2022 года, в Российской академии наук прошел Совет по космосу, в котором приняли участие представители Госкорпорации «Роскосмос» и входящего в него Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина (г. Химки).

Заместитель генерального директора Роскосмоса Михаил Хайлов напомнил, что в феврале 2021 года был выполнен запуск высокоэллиптического гидрометеорологического космического аппарата «Арктика-М» № 1. В сентябре были завершены летно-конструкторские испытания спутника и его передали в эксплуатацию.

«В настоящее время ведется изготовление второго космического аппарата, он будет запущен в 2023 году. Минимально необходимый состав группировки „Арктика-М“ — два аппарата, но для того чтобы комфортно работать по северному региону, хотелось бы иметь четыре аппарата. Это позволит повысить периодичность наблюдения всего полярного региона с 15 до 7,5 минуты, что важно для гидрометеорологов», — сказал Михаил Хайлов.

По его словам, Роскосмос работает над обеспечением заказа еще не менее четырех спутников «Арктика-М», а в будущем предполагается создание аппаратов нового поколения «Арктика-МП». Михаил Хайлов также сообщил о планах запусков трех радиолокационных аппаратов наблюдения Земли: в 2022 году — «Кондор-ФКА» № 1, в 2023 году — «Обзор-Р» и «Кондор-ФКА» № 2.

«Эти три спутника обеспечат полное покрытие акватории Северного морского пути за 14 часов с разрешением от 12 до 40 м, что необходимо для проводки судов», — добавил он.

Кроме того, уже выполнено эскизное проектирование аппарата нового поколения «Кондор-ФКА-М».

Первый заместитель генерального директора — генеральный конструктор НПО имени Лавочкина Александр Ширшаков рассказал о ходе работ по созданию автоматических межпланетных станций «Луна-25» и ExoMars 2022. Аппарат «Луна-25», которому в июле 2022 года предстоит отправиться к Луне, находится на этапе завершения наземной экспериментальной отработки.

Кроме того, заканчивается наземная экспериментальная отработка на предприятии компании Thales Alenia Space в итальянском Турине аппарата ExoMars 2022, создаваемого Роскосмосом совместно с Европейским космическим агентством для исследования Марса. В апреле ожидается его поставка на космодром Байконур для подготовки к запуску в сентябре 2022 года.

По словам главного конструктора аппарата «Луна-25» в НПО Лавочкина Павла Казмерчука, все научные приборы установлены на новой российской станции. Сейчас идут электрорадиотехнические испытания аппарата, которые планируется завершить в марте, а также отработка бортового программного обеспечения с окончанием в апреле.

Главный конструктор аппарата ExoMars 2022 в НПО имени Лавочкина Алексей Иванов сообщил, что отработку бортового программного обеспечения намечается завершить в феврале этого года.

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