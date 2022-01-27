Source: Russia – Council of the Federation

Комитет СФ проведет семинар-совещание по строительству и капитальному ремонту школ, отметила сенатор.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан сообщила о продлении до 14 февраля сроков подачи заявок на участие в программе строительства школ по демографической субсидии.

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Сенатор напомнила, что с 2019 по 2024 год в России должны построить 1300 школ. На это выделяется 464 млрд руб. Всего у программы пять направлений. В том числе в рамках демографической программы строительства школ планируется построить 445 школ. На эти цели выделены 234 млрд руб. Уже проведены два этапа отбора, одобрены 273 заявки от регионов, из них по концессии — 74 проекта.

Вопрос строительства школ является приоритетным для регионов и находится на контроле Председателя Совета Федерации

Лилия Гумерова подчеркнула, что вопрос строительства школ является приоритетным для регионов и находится на контроле Председателя Совета Федерации.

Глава Комитета СФ отметила, что ранее прием заявок на строительство школ по демографической программе планировалось завершить 31 января. «В Совет Федерации поступили обращения регионов с просьбой о продлении сроков подачи заявок. По мнению регионов, такой механизм строительства школ является эффективным. Признательны Министерству просвещения РФ за оперативность», — сказала она.

Лилия Гумерова сообщила, что в феврале на площадке Совета Федерации Комитет СФ планирует провести семинар-совещание по строительству и капитальному ремонту школ.

«Вместе с субъектами РФ, профильными ведомствами рассмотрим предложения по корректировке сроков программы, возможному выделению дополнительного финансирования, корректировке условий включения и реализации программы с учетом особенностей регионов», — подчеркнула парламентарий.

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