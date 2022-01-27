Обращение Председателя СФ В. Матвиенко в связи с Международным Днем памяти жертв Холокоста

Source: Russia – Council of the Federation

Дорогие друзья!

27 января — Международный день памяти жертв Холокоста.

Это день общей скорби о жертвах нацизма, замученных узниках гетто и концлагерей, всех уничтоженных в ходе карательных операций.

Массовое истребление ни в чем не повинных людей в годы Второй мировой войны не перестает ужасать и сегодня. Сотни тысяч наших соотечественников, граждан бывшего Советского Союза подверглись террору и безжалостному насилию солдат, офицеров Третьего рейха и их пособников. В период с 1941 по 1945 год в лагерях смерти — Освенциме, Треблинке, Белжеце и других — были уничтожены миллионы человек разных национальностей. Среди них большинство составляли евреи. Немецкая машина истребления не щадила ни взрослых, ни детей. Для всех народов Холокост является страшной трагедией, которая никогда не будет забыта. Преступления нацистов против человечества не имеют срока давности, они не должны повториться.

Важно сберечь историческую правду о событиях самой кровопролитной войны XX века, решающей роли стран антигитлеровской коалиции в победе над фашизмом. Необходимо воспитывать в молодежи патриотизм, уважение к павшим и живым героям, разгромившим агрессора, освободившим мир от коричневой чумы. В будущем нужно пресекать любые попытки проявления шовинизма и ксенофобии, не допускать геноцида и антисемитизма.

Мы будем чтить мужество тех, кто пережил оккупацию, депортацию, унижения, кто выдержал и не был сломлен.

Низкий поклон и светлая память безвинно погибшим!

В.И. МАТВИЕНКО

MIL OSI