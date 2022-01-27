Обращение Председателя СФ В. Матвиенко в связи с годовщиной освобождения Ленинграда от блокады

Source: Russia – Council of the Federation

Дорогие друзья!

Ежегодно 27 января в нашей стране отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Сегодня мы отдаем дань памяти всем, кто подарил нам мир и свободу, своим подвигом доказал, что воля человека сильнее вражеского оружия.

Освобождение Ленинграда от блокады стало символом беспримерного мужества и отваги, самопожертвования, стойкости и патриотизма советского народа. В тяжелейших условиях, испытывая голод и холод, под интенсивными артиллерийскими обстрелами и воздушными бомбардировками противника жители города не сдавались, продолжали бороться. Дивизии народного ополчения встали рядом с регулярными частями советской армии. Работали типографии, радио, музеи и театры, заводы выпускали военную продукцию. Подростки заменили отцов, ушедших на фронт.

Сколько бы ни прошло лет, сколько бы ни сменилось поколений, мы будем чтить героев, сумевших отстоять свой город, преклоняться перед величием их духа и преданностью Родине. Память о каждом из них живет в наших сердцах.

В.И. МАТВИЕНКО

MIL OSI