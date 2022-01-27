Обновлённый портал Studentsport.ru рассказывает о студенческом спорте

Source: Russia Ministry of Sport

Команда сетевого СМИ Studentsport.ru представила новую версию портала о студенческом спорте страны. Портал был создан ещё в 2011 году.

Перезагрузка проекта осуществляется при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Департамента спорта города Москвы и Ассоциации студенческого баскетбола.

Обновленный Studentsport.ru – это центр притяжения всего контента о студенческом спорте в России. Портал транслирует актуальную молодёжную спортивную повестку. Особое внимание в работе портала будет уделяться социальным сетям и созданию креативного видеоконтента, ориентированного на широкую студенческую аудиторию.

Каждый раздел обновлённого сайта предполагает уникальные форматы и подрубрики. Элементы рубрикатора ведут пользователя на страницы университетов, студенческих спортивных лиг и отдельных игроков с интегрированным контентом. Для удобства пользователей на сайте создан раздел «Календарь событий» – удобный раздел для поиска студенческих соревнований, турниров по разным видам спорта, различных спортивных событий.

На сайте можно будет ознакомиться с результатами матчей и просмотра статистических данных ведущих студенческих спортивных лиг страны. При помощи фильтров пользователь сможет в несколько кликов находить результаты игр интересующей лиги, команды, её положение в турнирной таблице.

В разделе «Студенческий блог» собраны материалы о деятельности студенческого спорта, также здесь будут представлены материалы от «первого лица». Самые актуальные и последние новости о спорте и студенческом спорте, в частности. В рамках онлайн-блога «Трибуна» любой желающий пользователь сможет освещать спортивные события, делиться полезными советами и высказывать свои мысли о спорте.

Пресс-служба Минспорта России

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