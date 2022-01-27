М. Ахмадов: Чеченская Республика становится местом активного туристического отдыха

Source: Russia – Council of the Federation

В Республике представлена масса возможностей для всех категорий туристов, отмечает сенатор.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики Мохмад Ахмадов АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики рассказал о зимних видах туризма в регионе.

Чеченская Республика — активно развивающийся регион, в котором существует масса возможностей для отдыха

«Чеченская Республика — активно развивающийся регион, в котором существует масса возможностей для отдыха. В последние годы она становится центром притяжения туристов в СКФО», — отметил сенатор.

«Зимняя Чечня – это, в первую очередь, величественные горные ландшафты, древние заснеженные поселения, живописные озера и в то же время восточный колорит. Внимание туристов привлекает красота озера Кезеной-Ам, которое называют «жемчужиной» чеченских гор: оно является одним из самых живописных высокогорных озер Северного Кавказа», — сказал сенатор. Он отметил, что возможно вскоре, недалеко от озера, появится новый горнолыжный курорт. В настоящее время подготовлен мастер-план развития местности, заявка на расширение особой экономической зоны и включение в нее Кезеной-Ам.

Мохмад Ахмадов считает, что с точки зрения развития горнолыжного туризма территория Кезеной-Ам очень перспективна, поскольку сочетание уникальных видов красивейшего озера и горнолыжной составляющей позволит обеспечить круглогодичный туристический поток.

«Также востребованной туристической локацией является Аргунское ущелье, которое некогда служило торговым путем, соединяющим Азию и Европу, а сейчас поражает туристов дикой первобытной красотой. Там же расположен и всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Ведучи», в котором представлены все базовые объекты горнолыжной инфраструктуры», — сообщил Мохмад Ахмадов.

«Однако регион спешат посетить не только любители высокогорного отдыха. В Чеченской Республике представлены и другие туристические направления, которые привлекают возможностями для оздоровления организма и даже паломничества. Гостей ждет замечательная природа, национальная кухня, гостеприимные люди и богатое культурное наследие», — подчеркнул Мохмад Ахмадов.

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