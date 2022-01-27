Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в экспертном совещании на тему «Детско-юношеский спорт как основа физкультурно-спортивного воспитания и здорового образа жизни».

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Мохмад Ахмадов АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики принял участие в экспертном совещании Общероссийского Народного фронта на тему «Детско-юношеский спорт как основа физкультурно-спортивного воспитания и здорового образа жизни».

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Сенатор напомнил, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, должна вырасти до семидесяти процентов, а в соответствии с поручениями главы государства в 2020 – 2021 годах в Российской Федерации был разработан и утвержден ряд ключевых стратегических документов, определяющих перспективы развития детско-юношеского спорта, одним из них является Концепция развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года.

По словам Мохмада Ахмадова, данные государственной статистики свидетельствуют о том, что 82 проц. детей в возрасте от 3-х до 18-ти лет занимаются физической культурой и спортом. Но такой высокий показатель достигается за счет того, что в эту категорию попадают все обучающиеся в образовательных организациях, где занятия физической культурой являются обязательными.

«Если говорить о перспективных направлениях развития массового детско-юношеского спорта, хотелось бы отметить большую роль в привлечении молодых людей к занятиям физической культурой и спортом через динамичное распространение фитнеса в молодежной среде. Фитнес формирует активную жизненную позицию молодежи, улучшает физическую форму, формирует навыки лидерства, уверенности в себе и тем самым способствует социальной адаптации молодежи», — отметил парламентарий.

По мнению Мохмада Ахмадова одно из возможных направлений развития детско-юношеского спорта — это организация клубов по месту жительства или учебы, цель которых – вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом и пропаганда спортивного образа жизни.

«Немаловажное значение для развития массового детско-юношеского спорта должно иметь и предоставление социального налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за счет собственных средств за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет. В ближайшее время Комитет по социальной политике проведет совещание с целью обсуждения хода реализации норм, устанавливающих право на получение спортивного «кешбека», — подчеркнул сенатор.

Мохмад Ахмадов отметил, что Совет Федерации и Комитет СФ по социальной политике уделяет особое внимание разработке нормативных правовых актов, регулирующих вопросы развития детско-юношеского спорта и готов, при должной проработке предложений, рассматривать и поддерживать законодательные инициативы в данном направлении.

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