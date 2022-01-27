К. Косачев и В. Бондарев встретились с главой РЖД О. Белозеровым

Source: Russia – Council of the Federation

Обсуждены вопросы взаимодействия верхней палаты парламента и крупнейшей в стране железнодорожной кампании в области улучшения транспортной обеспеченности регионов.

Константин Косачев и Виктор Бондарев встретились с Генеральным директором – председателем правления ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым

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Константин Косачев и Виктор Бондарев встретились с Генеральным директором – председателем правления ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым

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Константин Косачев и Виктор Бондарев встретились с Генеральным директором – председателем правления ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым

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Заместитель Председателя Совета Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл и председатель Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области Виктор Бондарев БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области встретились с Генеральным директором – председателем правления ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым.

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Сенаторы обсудили с руководителем крупнейшей железнодорожной компании России ход выполнения постановления Совета Федерации от 21 декабря 2018 года «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Марий Эл». Речь шла, в частности, об электрификации и продлении железнодорожной ветки Зеленый Дол (Республика Татарстан) – Яранск (Кировская область) до станции Котельнич в целях устранения разрыва в железнодорожном коридоре «Север – Юг» и соединения северной и южной железнодорожных веток Транссибирской магистрали по линии Казань – Йошкар-Ола – Киров, что отражено в Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации.

Кроме этого, был поднят вопрос о взаимодействии палаты и РЖД в ходе подготовки и реализации межпарламентского военно-патриотического проекта «Поезд Памяти — Поезд Победы», инициированного председателями Совета Федерации и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь. В настоящее время прорабатывается концепция проекта, круг возможных участников и партнеров в его реализации. Идея проекта была поддержана главой ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым.

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