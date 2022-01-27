И. Умаханов: Год 30-летия дипотношений России и Узбекистана будет насыщен важными мероприятиями

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в РФ.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, сопредседатель от российской части Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Ильяс Умаханов УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржоном Асадовым.

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В беседе принял участие первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров. ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области

Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений, межпарламентского взаимодействия, подготовку мероприятий в рамках 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Узбекистаном. Планируется проведение таких событий, как заседание Комиссии по сотрудничеству СФ и Сената Олий Мажлиса Републики Узбекистан, научно-практическая конференция, конкурсы, фотовыставки и другие.

«Этот год – юбилейный, он будет насыщен важными культурными, гуманитарными, праздничными мероприятиями. Но главное – это год, который должен послужить реализации тех договоренностей, которые достигнуты во время встреч наших руководителей», — сказал Ильяс Умаханов.

Ильяс Умаханов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Российской Федерации

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Ильяс Умаханов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Российской Федерации

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Владимир Джабаров

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Ильяс Умаханов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Российской Федерации

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Ильяс Умаханов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Российской Федерации

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Ильяс Умаханов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Российской Федерации

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Ильяс Умаханов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Российской Федерации

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Ильяс Умаханов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Российской Федерации

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Ильяс Умаханов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Российской Федерации

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Ильяс Умаханов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Российской Федерации

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Ильяс Умаханов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Российской Федерации

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Ильяс Умаханов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Российской Федерации

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Ильяс Умаханов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Российской Федерации

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Ильяс Умаханов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Российской Федерации

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Ильяс Умаханов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Российской Федерации

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Ильяс Умаханов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Российской Федерации

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Ильяс Умаханов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Российской Федерации

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Ильяс Умаханов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Российской Федерации

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Он указал, что парламентариям России и Узбекистана предстоит обеспечить законодательное сопровождение, а также осуществлять мониторинг исполнения этих договоренностей.

Сенатор отметил, что Узбекистан динамично развивается, в том числе на уровне международных контактов, деятельности в международных организациях включая межпарламентские.

Ботиржон Асадов подчеркнул, что тридцатилетие установления дипотношений – особая дата. «За прошедший период сделано очень многое, учитывая, что это небольшой отрезок времени по историческим меркам. Проделана огромная работа, особенно за последние четыре–пять лет».

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