В ПАО «Газпром» и основных дочерних компаниях газового бизнеса вакцинировано более 93% сотрудников

Source: Gazprom in Russian

Релиз

27 января 2022, 12:15

Правление приняло к сведению информацию об итогах вакцинации работников Группы «Газпром» от COVID-19 в 2021 году и о состоянии санитарно-эпидемиологического контроля распространения инфекции в ПАО «Газпром», его дочерних обществах и организациях.

Отмечено, что в «Газпроме» продолжает действовать комплекс обязательных мер противодействия распространению COVID-19. Созданы условия для добровольной вакцинации и ревакцинации работников Группы. На базе корпоративных медицинских учреждений и на удаленных производственных площадках работают специализированные пункты, где постоянно поддерживается достаточный запас вакцин. Работники могут в удобное время проконсультироваться с врачом и сделать прививку от коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день в головной компании и основных производственных дочерних обществах газового бизнеса вакцинировано 93,6% персонала.

«Газпром» продолжает контролировать эпидемиологическую обстановку на объектах Группы. Информация в постоянном режиме собирается и анализируется в оперативном штабе. В настоящее время на фоне распространения в стране омикрон-штамма коронавируса часть работников Группы «Газпром» временно переведена на удаленный режим работы. Производственные объекты Единой системы газоснабжения России работают в плановом режиме.

Управление информации ПАО «Газпром»

«Газпром» в социальных сетях

Последние новости по теме

MIL OSI