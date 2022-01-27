В. Матвиенко: В истории нет трагедии, сравнимой с тяжестью тех испытаний, которые прошли жители блокадного Ленинграда и защитники города

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации возложила венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище.

Председатель Совета Федерации, представитель от органа исполнительной власти Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга приняла участие в мероприятиях, посвященных 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Спикер СФ возложила венок к монументу «Мать — Родина», расположенному на Пискаревском кладбище.

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По словам Валентины Матвиенко, в истории нет трагедии, сравнимой с тяжестью тех испытаний, которые прошли жители блокадного Ленинграда и защитники города.

Мы все испытываем скорбь по жертвам этого страшного преступления фашистов, и в то же время гордость за несломленных ленинградцев

Председатель СФ напомнила, что о блокаде написано много книг, сняты фильмы. Но, добавила она, ничто по‑настоящему не может передать ту силу духа, стойкость, героизм, мужество, которые проявили ленинградцы, защищая свой родной город.

Валентина Матвиенко назвала Пискаревское кладбище местом боли и гордости. «Мы все испытываем скорбь по жертвам этого страшного преступления фашистов, и в то же время гордость за несломленных ленинградцев».

Валентина Матвиенко приняла участие в мероприятиях, посвященных 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

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Валентина Матвиенко приняла участие в мероприятиях, посвященных 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

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Валентина Матвиенко приняла участие в мероприятиях, посвященных 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

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Валентина Матвиенко приняла участие в мероприятиях, посвященных 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

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Валентина Матвиенко приняла участие в мероприятиях, посвященных 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

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Валентина Матвиенко приняла участие в мероприятиях, посвященных 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

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Валентина Матвиенко приняла участие в мероприятиях, посвященных 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

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Валентина Матвиенко приняла участие в мероприятиях, посвященных 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

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Валентина Матвиенко приняла участие в мероприятиях, посвященных 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

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Валентина Матвиенко приняла участие в мероприятиях, посвященных 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

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Валентина Матвиенко приняла участие в мероприятиях, посвященных 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

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Валентина Матвиенко приняла участие в мероприятиях, посвященных 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

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Валентина Матвиенко приняла участие в мероприятиях, посвященных 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

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Валентина Матвиенко приняла участие в мероприятиях, посвященных 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

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Спикер СФ уверена, что свет подвига жителей блокадного Ленинграда никогда не погаснет. «Наш долг – свято хранить память о тех, кто отстоял город».

В церемонии возложения венков и цветов также приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, БегловАлександр ДмитриевичГубернатор Санкт-Петербурга полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, председатель Законодательного Собрания Санкт‑Петербурга Александр Бельский, БельскийАлександр НиколаевичПредседатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга председатель Комитета СФ по экономической политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга Андрей Кутепов. КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга

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