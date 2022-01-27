В. Круглый и А. Башкин приняли участие в срочных дебатах Парламентской ассамблеи Совета Европы на тему борьбы с COVID-19

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы прокомментировали итоги мероприятия.

На пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) член Комитета СФ по социальной политике Владимир Круглый КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области и член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области приняли активное участие в срочных дебатах Ассамблеи на тему «Борьба с COVID-19 с помощью мер общественного здравоохранения».

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Владимир Круглый представил ряд важных поправок к проекту резолюции, которые были поддержаны большинством членов Ассамблеи и вошли в итоговый текст документа. Среди них — необходимость взаимного признания сертификатов о вакцинации всех стран-членов Совета Европы, учет побочных эффектов от вакцинации и обеспечение поддержки лицам с возможными осложнениями, а также разработка и повсеместное использование программ комплексной реабилитации больных с «долгим ковидом».

Учет возможных побочных эффектов от вакцинации может стать хорошей доказательной базой ее безопасности и эффективности

«Учет возможных побочных эффектов от вакцинации может стать хорошей доказательной базой ее безопасности и эффективности, а также лишить ее оппонентов надуманных и зачастую необоснованных аргументов», — сказал сенатор.

В своем выступлении Владимир Круглый отметил, что российская вакцина «Спутник V» признана и используется более чем в 70 странах, в том числе, входящих в Совет Европы. «Ею привиты уже свыше 200 миллионов человек, и она доказала свою эффективность и безопасность в многочисленных исследованиях. Российская Федерация сотрудничает с ВОЗ по вопросу одобрения вакцины. Ни разу эксперты ВОЗ не сообщали о каких‑либо отрицательных свойствах вакцины и объясняют задержку одобрения лишь бюрократическими причинами», — подчеркнул парламентарий.

Сенатор считает, что для масштабной вакцинации граждан на всех континентах нужно безотлагательно решить вопросы взаимного признания вакцин и сертификатов о вакцинации.

«Ситуация с коронавирусом динамично меняется, появляются новые штаммы, поэтому для каждого государства чрезвычайно важной задачей является преодоление нерешительности вакцинации и охват ею как можно большего числа граждан», — добавил Владимир Круглый.

Он также выразил убеждение, что вакцинация не должна быть обязательной и никто не может в этой связи подвергаться политическому, социальному или иному давлению.

Комментируя эту тему, Александр Башкин отметил, что в рассматриваемом на пленарном заседании докладе отражены актуальные аспекты борьбы с COVID-19. «Доклад детально анализирует три базовых направления, по которым человечество пытается развернуть свою борьбу с новой коронавирусной инфекцией».

По словам сенатора, такими направлениями являются профилактика, своевременная и эффективная диагностика и тестирование, а также разработка и применение адекватных методов лечения.

«Следует еще раз подчеркнуть важность доступа к вакцинам для жителей всех стран и континентов вне зависимости от их экономического положения, платежеспособности, а также от аспектов внешней политики и блоковых идеологий», — сказал Александр Башкин.

Парламентарий отметил необходимость отказа от конкуренции и важность налаживания сотрудничества и научного обмена между ведущими лабораториями разных стран для разработки новейших препаратов и вакцин от коронавируса.

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