А. Новьюхов: Всемирный конгресс оленеводов впервые пройдёт на территории Югры

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие состоится в Ханты-Мансийске 3–9 марта.

Член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Александр Новьюхов НовьюховАлександр Вячеславовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщил, что в регионе впервые пройдет Всемирный конгресс оленеводов. Мероприятие состоится в Ханты-Мансийске 3–9 марта.

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Сенатор сообщил, что конгресс проходит один раз в четыре года, объединяет представителей оленеводческих народов арктических стран, играет важную роль в сохранении оленеводства в целом. В нашей стране этим традиционным промыслом занимаются коренные жители 29 регионов. Именно поэтому российская делегация будет самая многочисленная.

Александр Новьюхов отметил, что оленеводство всегда соседствует с целым спектром разнообразных промыслов и культур Арктики, остаётся флагманом устойчивого развития северных народов.

Главную роль в развитии отрасли играет Ассоциация Оленеводов мира (WRH) – это международная организация, объединяющая оленеводческие народы и занимающаяся развитием коммерческих, культурных и профессиональных связей.

Парламентарий рассказал, что заявки на участие в Конгрессе подали ряда стран. Официальных делегатов — более 120 человек.

Для участников мероприятия подготовлена насыщенная культурная и деловая программа. Зарубежные гости побывают на Конкурсе профессионального мастерства среди оленеводов на кубок губернатора автономного округа, обсудят на площадках Конгресса вопросы социально-экономического развития оленеводческих регионов, познакомятся с традициями коренных народов Югры.

«Выбор места проведения столь значимого для всего циркумполярного Севера мероприятия не случаен. Всемирный конгресс оленеводов входит в план мероприятий Арктического совета, где до 2023 года председательствует наша страна. Оленеводство остаётся фундаментом устойчивого развития многих северных народов, при этом переживает непростые времена. Именно поэтому внимание к проблемам отрасли особое», — подчеркнул сенатор.

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