Source: Russia Federal Space

#Главкосмос Пусковые Услуги#Космодромы#Байконур26.01.2022 09:30

Четыре спутника GRUS компании Axelspace Corporation будут запущены в 2022 году

Японская компания Axelspace Corporation подписала контракт с компанией «Главкосмос Пусковые Услуги» (дочернее предприятие Главкосмоса, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») на запуск четырех космических аппаратов GRUS. Они будут запущены на российской ракете-носителе «Союз-2» с космодрома Байконур в 2022 году.

Новые космические аппараты дополнят существующую группировку AxelGlobe, которая сейчас состоит из 5 спутников на околоземной орбите.

Космические аппараты GRUS меньше обычных спутников дистанционного зондирования Земли, но при этом способны делать высококачественные снимки с разрешением 2,5 метра. Первоначально, с мая 2019 года, услуга предоставлялась одним спутником, а с июня 2021 года пять спутников группировки производят съёмку, что способствует увеличению числа заказчиков услуги и спросу на данные с аппаратов в различных отраслях экономики по всему миру.

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Главкосмос Пусковые Услуги — оператор коммерческих запусков космических аппаратов. Основной деятельностью является предоставление услуг по запуску — организация и проведение коммерческих запусков космических аппаратов с использованием российских ракет-носителей и инфраструктуры российских космодромов.

Основная деятельность Axelspace Corporation — услуги на базе микроспутниковых технологий, разработка и производство микроспутников и их компонентов, организация запусков и оказание поддержки при эксплуатации космических аппаратов, услуги в сфере использования данных, полученных с микроспутников.

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