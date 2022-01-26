Устанавливается обязанность Пенсионного фонда РФ предоставлять в Росстат сведения индивидуального учета

Source: Russia – Council of the Federation

Вносятся изменения в закон об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования и в закон о государственной социальной помощи.

На заседании СФ одобрены изменения в статью 16 Федерального закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и статью 611 Федерального закона «О государственной социальной помощи». По этому вопросу выступил член Комитета СФ по социальной политике Андрей Чернышев. ЧернышевАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Иркутской области

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Федеральный закон направлен на создание системы оперативной статистики на основе административных данных, имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда РФ, использование которых позволит сформировать набор новых индикаторов, дополняющих действующую систему показателей официального статистического учета, а также повысить достоверность официальной статистической информации.

Законом устанавливается обязанность Пенсионного фонда РФ как уполномоченного оператора информационной системы Пенсионного фонда и Единой государственной информационной системы социального обеспечения предоставлять Федеральной службе государственной статистики сведения индивидуального (персонифицированного) учета и иные административные данные, включая персональные данные физических лиц, необходимые для формирования официальной статистической информации, а также сведения о мерах социальной защиты, соцуслугах в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи.

Сведения, содержащие персональные данные физических лиц, передаются при условии обязательного обезличивания таких данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных». При этом состав, порядок и сроки предоставления указанных сведений устанавливаются Правительством РФ.

Федеральный закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

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