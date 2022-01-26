Усиливается уголовная ответственность за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних

Source: Russia – Council of the Federation

Совет Федерации одобрил изменения в Уголовный кодекс РФ.

Совет Федерации одобрил Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации». Предусматривается усиление уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

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Документ внесен первым заместителем Председателя СФ Андреем Турчаком ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области и депутатами Государственной Думы.

Андрей Турчак сообщил, что вводится возможность пожизненного лишения свободы за указанные преступления в отношении совершеннолетних, если такое преступление сопряжено с насилием с тяжкими последствиями, или в отношении двоих или более несовершеннолетних, а также за любое повторное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Увеличивается возраст потерпевших: пожизненное лишение свободы может быть назначено за указанные преступления как в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста, так и в отношении лиц в возрасте от 14 до 18 лет.

Андрей Турчак подчеркнул, что закон решает важнейшую задачу – дает возможность навсегда изолировать от общества серийных преступников-педофилов по ряду новых оснований.

«Цель не только в том, чтобы жестко наказать нелюдей, нападающих на детей, но чтобы предотвращать такие преступления и трагедии в принципе. Любой, кто задумает посягнуть на половую неприкосновенность ребенка, должен отдавать себе отчет, что остаток дней он проведет за решеткой. Следующим решением должно стать изменение самой системы административного надзора за педофилами, которые находятся на свободе. Государство обязано контролировать каждый их шаг. Только так наши дети, семьи и общество будут надежно защищены. Соответствующие поправки мы с коллегами уже готовим», — сказал парламентарий.

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