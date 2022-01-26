Сенаторы поддержали закон об индексации страховой пенсии выше уровня фактической инфляции

Source: Russia – Council of the Federation

Соответствующие поправки были подготовлены Правительством Российской Федерации в целях исполнения поручения Президента страны.

Сенаторы поддержали внесение изменений в статью 22 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и статью 10 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». Докладчиком по этому вопросу стала заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова. БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области

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При рассмотрении проекта закона Государственной Думой во втором чтении внесены поправки, подготовленные Правительством РФ в целях исполнения поручения Президента Российской Федерации о проведении индексации размера страховой пенсии в 2022 г. выше уровня фактической инфляции. В настоящее время с 1 января размеры страховых пенсий были проиндексированы на 5,9 проц.

Федеральным законом устанавливается увеличение стоимости одного пенсионного коэффициента и корректировка размера фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2022–2024 гг. с учётом их индексации на 8,6 проц. Так, в 2022 г. стоимость одного пенсионного коэффициента составит 107 руб., размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости – 6 564 руб. Корректировка страховых пенсий с учётом указанных размеров будет производиться с 1 января 2022 г.

Также Федеральным законом предусматривается возможность установления социальной пенсии по старости гражданам из числа малочисленных народов Севера на основании сведений, содержащихся в списке лиц, относящихся к коренным малочисленным народам РФ, который формируется Федеральным агентством по делам национальностей. Гражданин, сведения о котором не содержатся в указанном списке, при обращении за установлением пенсии вправе представить документы, подтверждающие его принадлежность к малочисленным народам.

Согласно закону, начиная с 7 февраля 2022 г., в целях реализации прав граждан из числа малочисленных народов Севера на назначение социальной пенсии по старости Пенсионный фонд РФ вправе запрашивать сведения, содержащиеся в таком списке, у Федерального агентства по делам национальностей посредством системы межведомственного информационного взаимодействия.

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