Сенаторы обозначили позицию российской делегации по докладу ПАСЕ о роли СМИ в периоды кризиса

Source: Russia – Council of the Federation

А. Епишин и А. Башкин обратили внимание на ответственность СМИ при создании и публикации новостей.

На пленарном заседании зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) был рассмотрен доклад «Роль СМИ в периоды кризиса». Об этом проинформировал заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин. ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области

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Сенатор представил Ассамблее поправки российской делегации к проекту резолюции этого документа. «Три из предложенных нами поправок были приняты», — сообщил он. «Мы считаем важным, чтобы все производители и распространители информации, включая СМИ и интернет-посредников, вели себя ответственно и соблюдали права человека при создании и публикации новостей», — пояснил Андрей Епишин суть предложенных поправок. «Резолюция к докладу о роли СМИ в периоды кризиса призвана дать правительствам руководящие принципы поведения в информационной сфере в условиях кризиса, а не просто обозначать проблему», — подчеркнул парламентарий.

Мы считаем важным, чтобы все производители и распространители информации, включая СМИ и интернет-посредников, вели себя ответственно и соблюдали права человека при создании и публикации новостей

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области поблагодарил докладчика Анику Энгблом за ответственное изучение вопроса. Сенатор обратил внимание на цитату из проекта резолюции, где отмечается, что средства массовой информации должны осознавать повышенную ответственность, которую они должны взять на себя, в том числе в плане эффективного противодействия теориям заговора и подстрекательским дискурсам. «Очевидно, что эта фраза появилась в докладе не случайно. К сожалению, в современном мире мы все чаще встречаемся с ролью некоторых СМИ как инструмента политики конфронтации. Авторитетные издания и каналы разжигают милитаристскую истерию. Повседневно мы встречаемся с попытками их давления на общество и правительства — с навязыванием образа врага и модели поведения с ним», — отметил Александр Башкин.

Сенатор отметил, что сейчас лидеры крупных государств, ответственные политики в различных странах осознают опасность эскалации конфликтов в мире, демонстрируют готовность обсуждать накопленные вопросы, искать пути выхода из кризиса в отношениях. «Но некоторые СМИ демонстрируют безответственный подход, тиражируя теории заговоров и подстрекательские дискурсы», – отметил Александр Башкин.

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