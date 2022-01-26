Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Космодромы#Гвианский космический центр#OneWeb26.01.2022 11:08

Российские специалисты продолжают подготовку к пуску в Гвиане

В Гвианском космическом центре (Французская Гвиана) продолжается подготовка ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат-М» для запуска космических аппаратов OneWeb в рамках миссии № 4. Ее пуск запланирован на 10 февраля 2022 года в 21:09 по московскому времени.

В соответствии с графиком подготовки на стартовом комплексе «Союз» специалисты Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») проводят работы по подготовке технологического оборудования к приему ракеты на стартовом комплексе, проводится заправка подвижных заправочных агрегатов и стационарных криогенных емкостей компонентами ракетного топлива.

Специалистами Ракетно-космического центра «Прогресс» (входит в Роскосмос) в свою очередь проводятся работы по подготовке к сборке ракеты (к стыковке «пакета» и блока третьей ступени) и последующему проведению автономных и комплексных испытаний системы управления и системы измерений носителя.

На заправочной станции FCUBe продолжается заправка двигательных установок разгонного блока «Фрегат-М» компонентами топлива. Работы проводятся специалистами Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина и ЦЭНКИ (входят в Роскосмос).

Все работы, выполняемые российскими специалистами на техническом и стартовом комплексах Гвианского космического центра, ведутся в соответствии с предпусковым графиком.

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