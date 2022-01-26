Source: Russia Federal Space

#РКС#Королёвские чтения#Орбитальные группировки26.01.2022 08:56

РКС разрабатывают новые технологии управления космическими аппаратами

Новую навигационно-баллистическую технологию управления космическими аппаратами представил холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») на 46-х Академических чтениях по космонавтике («Королёвских чтениях — 2022»). Система, созданная с использованием современных методов прогнозного математического моделирования, обеспечит более точное выведение новых аппаратов и их эффективное применение на орбите.

По мере развития космической техники растут требования к системам управления спутниками, количество которых значительно увеличилось на ближних и дальних орбитах. Они должны быстро реагировать на команды с Земли, быть высокоточными и универсальными. Для решения сегодняшних и будущих проблем организации движения в космосе все более востребованными становятся передовые технологии, разрабатываемые, в частности, и в холдинге РКС.

Заместитель начальника экспертно-аналитического центра РКС Владимир Бетанов: «Главным показателем эффективности современных и перспективных систем управления является их способность прогнозировать и быстро реагировать на нештатные ситуации. Для решения этой задачи в РКС сегодня исследуются возможности прогнозного математического моделирования. Этот метод дает возможность заблаговременно предсказывать развитие ситуаций на орбите для своевременных решений на выдачу команд. С помощью такого анализа также можно рассчитать траекторию движения космического аппарата при дефиците навигационных данных».

Сегодня в РКС также ведутся разработки систем оперативного навигационно-баллистического обеспечения, которые имеют сложные иерархические структуры. В них задействованы операторы и средства автоматизации, связанные в единую систему «человек-машина». Для дальнейшего повышения эффективности управления все больше полномочий будет получать искусственный интеллект. Для реализации этой концепции специалистами РКС внедряются отработанные методы прогнозного математического моделирования.

46-е Академические чтения по космонавтике, посвященные памяти академика С.П. Королева и других выдающихся отечественных ученых — пионеров освоения космического пространства («Королёвские чтения — 2022»), в этом году проходят 25-28 января в МГТУ им. Н.Э. Баумана очно и в онлайн-формате. На чтениях будут представлены доклады ведущих предприятий — разработчиков ракетно-космической техники о современных достижениях космонавтики, результатах фундаментальных исследований и разработок исторически сложившихся научных и конструкторских школ, актуальных задачах развития отрасли и исследования космического пространства.

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