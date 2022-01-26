Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#Протон-ПМ26.01.2022 15:14

Протон-ПМ выплатил рационализаторам почти 2,7 млн рублей

По итогам 2021 года компания «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») в два раза перевыполнила план по рационализаторской деятельности. Годовой экономический эффект превысил 32,6 млн рублей, за прошлый отчётный период — 15,2 млн рублей. При этом количество рацпредложений сохранилось на сопоставимом уровне: 49 — в 2021 году, 50 — в 2020-м.

Размер выплат авторам новаций и сотрудникам, содействовавшим их внедрению, увеличился в три раза и составил почти 2,7 млн рублей.

Андрей Жарков, заместитель главного инженера по инвестиционным проектам Протон-ПМ: «Одним из основных ресурсов, помогающих системно повышать эффективность деятельности предприятия, выступает творческий потенциал наших сотрудников. Поддерживая рационализаторов, мы раскрываем их способности и активизируем процесс непрерывного совершенствования.В частности, в 2021 году в два раза увеличили выплаты авторам новаций и тем, кто помогает их внедрять. Результатом стали более проработанные рацпредложения, способствующие повышению производительности труда и снижению трудоёмкости — те направления, которые сегодня находятся в приоритете».

В качестве авторов рацпредложений выступил 81 сотрудник предприятия, в 2020-м — 51. Так, работники заготовительного цеха совместно с инженерной службой оптимизировали раскрой материала при гидроабразивной резке и повторно применяя абразив. Рационализаторы ремонтного цеха и отдела главного механика нашли способ собственными силами провести дорогостоящий ремонт бойлерклава в литейном цехе.

Сотрудники техбюро механообрабатывающих цехов перевели ряд деталей на прогрессивное оборудование, исключив избыточные операции. Испытатели усовершенствовали методику аттестации стендового оборудования, дополнив её новыми параметрами.

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