О. Хохлова приняла участие в XVIII Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор зачитала участникам съезда приветствие Председателя Совета Федерации.

Член Комитета СФ по социальной политике, полномочный представитель Совета Федерации по взаимодействию с Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Ольга Хохлова ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области приняла участие в XVIII Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации.

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Мероприятие проходит в онлайн-формате. Основная тема съезда — «Государственная политика Российской Федерации в сфере реализации права ребенка на образование: приоритетные цели, задачи и перспективы их решения».

Формирование целостной личности возможно только на основе исторически сложившихся духовно-нравственных ценностей и устоявшихся национально-культурных традиций

Сенатор зачитала участникам мероприятия приветствие Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга «Формирование целостной личности возможно только на основе исторически сложившихся духовно-нравственных ценностей и устоявшихся национально-культурных традиций, а также качественного и доступного образовательного компонента», — отмечается, в частности, в приветствии.

Ольга Хохлова в своем выступлении сообщила, что Совет Федерации уделяет большое внимание вопросам семьи, материнства и отцовства, реализации мероприятий в рамках «Десятилетия детства». Она отметила, что базовые понятия, соответствующие традиционным ценностям, нашли отражение в обновленной Конституции страны.

«Сейчас парламент ведет работу по актуализации законодательства в развитии идей Основного закона. Также в центре внимания — включение в образовательную программу курса семьеведения, направленного на укрепление института семьи в нашей стране, введение бесплатного горячего питания в начальной школе, совершенствование дополнительного образования как сферы гармоничного развития личности, модернизация системы оздоровительных загородных лагерей и многое другое», — сказала сенатор.

В рамках съезда организована работа дискуссионных площадок, на которых обсуждаются вопросы цифровой образовательной среды, инклюзивного образования, совершенствования механизмов деятельности органов опеки и попечительства, противодействия «буллингу» в детских коллективах.

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