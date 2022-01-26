Олег Матыцин провёл встречу с руководителем Главного государственного управления по физической культуре и спорту КНР Гоу Чжуньвэнем

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 26 января, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл в режиме видеоконференцсвязи встречу с руководителем Главного государственного управления по физической культуре и спорту Китайской Народной Республики Гоу Чжуньвэнем. В мероприятии в режиме ВКС также приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол России в КНР Андрей Денисов и Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

В ходе встречи стороны обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений, а также предстоящие XXIV Олимпийские зимние игры в Пекине.

«Россия продолжает поддерживать проведение Олимпийских и Паралимпийских Игр в Китае. Сегодня мы видим, как отдельными странами предпринимаются активные попытки испортить грандиозный праздник спорта, запускаются кампании по дискредитации Игр. Но мы уверены, что подобные провокации не имеют ничего общего с реальностью. Олимпиада в Пекине – это прекрасная возможность для объединения всего мирового сообщества и демонстрации взаимного доверия и уважения», – сказал Министр.

«Очень важно, что накануне Олимпийских игр прошла наша встреча. Россия и Китай продолжат взаимодействие в качестве стратегических партнёров, и область спорта не будет исключением. Планируем объявить 2022-й и 2023-й перекрёстными годами физической культуры и спорта. Перед Играми в Пекине Россия оказывала значительную помощь китайским спортсменам – организационную и методологическую. Это демонстрирует нашу заинтересованность в развитии отношений и стремление сделать спорт важным фактором стабильности во всём мире», – подчеркнул Олег Матыцин.

В свою очередь Гоу Чжуньвэнь поблагодарил российскую сторону за помощь в подготовке китайских спортсменов к Играм.

«Мы высоко ценим поддержку от Президента Российской Федерации Владимира Путина Олимпийских зимних игр в Пекине. Как и большинство стран мира, Китай и Россия решительно выступают против политизации спорта и всегда придерживаются правил олимпийского духа солидарности, братства, честной конкуренции и взаимопонимания. В Китае восхищаются уровнем физической подготовки российских спортсменов. Хотел бы поблагодарить всех российских коллег, специалистов и тренеров за помощь, которая была нам оказана при подготовке к зимним Играм в Пекине. Не только в организации турнира, но и в тренировочном процессе», – заявил глава китайского ведомства.

«В прошлом году китайская сборная по хоккею побывала в России на пятимесячном сборе, российские тренеры и менеджеры оказывали нам всестороннюю поддержку при подготовке к Олимпийским играм. Это прямо говорит об огромном потенциале нашего двустороннего сотрудничества в развитии зимних видов спорта», – подчеркнул Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

Посол России в КНР Андрей Денисов отметил, что российские спортсмены с нетерпением ждут приезда Владимира Путина на церемонию открытия Игр. «Для наших спортсменов это будет отличная поддержка перед стартом турнира», – сказал он.

XXIV Олимпийские зимние игры пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля 2022 года. Будет разыграно 109 комплектов медалей (на семь больше, чем на предыдущих Играх-2018 в Пхенчхане) в следующих видах спорта: биатлон, бобслей (в т.ч. скелетон), горнолыжный спорт, кёрлинг, конькобежный спорт (в т.ч. шорт-трек), лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, сноуборд, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей. Российские спортсмены примут участие во всех видах программы.

Фото: Олег Лазарев

Пресс-служба Минспорта России

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