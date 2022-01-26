Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил на заседании Комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и демократии в рамках слушаний о ситуации в Белоруссии.

Российская делегация решительно выступает против односторонних ангажированных подходов Совета Европы (СЕ) к внутриполитическим событиям в Республике Беларусь. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области на заседании Комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и демократии в рамках слушаний о ситуации в Белоруссии.

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«С сожалением констатируем, что в данном вопросе Совет Европы действует в фарватере агрессивной риторики Запада и его иностранных агентов», — сказал парламентарий, напомнив, что Белоруссия даже не является членом СЕ и не участвует в Европейской конвенции по правам человека.

Принятые на весенней сессии ПАСЕ в апреле 2021 г. Резолюции по Белоруссии не просто носят политизированный характер, но создают дополнительные основания для вмешательства во внутренние дела этой страны

Вячеслав Тимченко обратил внимание, что принятые на весенней сессии ПАСЕ в апреле 2021 г. Резолюции по Белоруссии не просто носят политизированный характер, но создают дополнительные основания для вмешательства во внутренние дела этой страны. Сенатор напомнил, что российская делегация единогласно голосовала против этих документов. Он подчеркнул, что содержащиеся в них призывы неприемлемы и выходят за рамки мандата Совета Европы

«Любые противоречия внутри белорусского общества должны быть урегулированы в рамках конституционно-правового поля этой страны. Необходимые условия для этого созданы», — заявил Вячеслав Тимченко. «Предпринимаемые Минском меры отвечают имеющемуся в обществе запросу на перемены при одновременном сохранении социальной стабильности. Рассчитываем, что граждане Республики Беларусь смогут беспрепятственно сделать свой выбор в установленные сроки и определить будущее развитие своей страны, а на Западе проявят уважение к результатам их волеизъявления».

Что касается перспектив подключения к данному процессу Совета Европы, равно как ОБСЕ и других международных структур, отметил Вячеслав Тимченко, это зависит от позиции официального Минска.

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