Е. Борисов провел заседание Девятого Всероссийского съезда сельскохозяйственных кооперативов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор огласил приветствие Председателя СФ В. Матвиенко участникам мероприятия.

Заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, глава рабочей группы по подготовке предложений по поддержке и созданию условий для развития малых форм хозяйствования в сфере агропромышленного комплекса Егор Борисов БорисовЕгор Афанасьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия) провел заседание Девятого Всероссийского съезда сельскохозяйственных кооперативов.

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Сенатор огласил приветствие Председателя Совета Федерации участникам съезда. «Сельскохозяйственная кооперация является важнейшим инструментом стимулирования развития сельского хозяйства, призвана защитить интересы сельскохозяйственных товаропроизводителей, создать условия для формирования системы сбыта продукции, увеличения объемов производства, а также способствовать обеспечению занятости населения, развитию инфраструктуры и повышению качества жизни на селе», — говорится в приветствии.

Именно от успешного функционирования малого и среднего бизнеса в агропромышленном комплексе во многом зависит продовольственная безопасность страны

«Совет Федерации уделяет особое внимание проблемам сельскохозяйственной кооперации, ведет активную работу по совершенствованию законодательства в этой сфере. Именно от успешного функционирования малого и среднего бизнеса в агропромышленном комплексе во многом зависит продовольственная безопасность страны», — говорится в документе.

В приветствии Председателя СФ отмечается, что современные вызовы и угрозы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, поставили перед государством серьезные задачи по беспрецедентной поддержке экономики России. «Уверена, что вопросы результативности мер государственной поддержки, направленных на развитие сельского хозяйства, повышение эффективности деятельности малых форм хозяйствования на селе и рост благосостояния сельчан, будут рассмотрены на съезде, а его рекомендации позволят открыть новые возможности для сельскохозяйственной кооперации», – подчеркнула Председатель СФ.

Съезд «Сельскохозяйственная кооперация — основа устойчивого развития малых форм хозяйствования на селе» состоялся в Москве 26 января. Мероприятие организовано кооперативными объединениями общенационального уровня при поддержке Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Его участники обсудили роль кооперативов в устойчивом развитии малых сельхозпроизводителей, высказали предложения по развитию государственной политики в отношении малых форм хозяйствования на селе.

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