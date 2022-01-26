Г. Карасин: В 2021 году Комитет СФ по международным делам повысил динамичность своей работы

Source: Russia – Council of the Federation

Глава Комитета СФ по международным делам представил отчет о работе Комитета СФ за 2021 год.

Председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области представил отчет Комитета СФ о работе за 2021 год.

По словам законодателя, работа проводилась в контексте реализации задач, поставленных Президентом Российской Федерации и в тесном сотрудничестве с МИД России.

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«Комитету удалось повысить динамичность своей работы, сохраняя качество, достигнутое в предшествующие годы. Проведено 29 заседаний, на которых рассмотрено 139 вопросов, в том числе 53 федеральных закона. По инициативе Комитета в 2021 году было принято 5 Заявлений Совета Федерации по актуальным внешнеполитическим темам, в их числе: Заявление в связи продолжающимся ущемлением прав русских и русскоязычных граждан Украины, Заявление в связи с Международным днем парламентаризма, Заявление о необходимости объединения усилий международного сообщества в противодействии терроризму», — напомнил Григорий Карасин.

В качестве важной составной части работы Комитета СФ его глава отметил подготовку таких крупных международных мероприятий как Третий Евразийский женский форум, IX Невский международный экологический конгресс, VIII Парламентский форум «Историко-культурное наследие России».

Григорий Карасин подчеркнул особое значение деятельности Комитета СФ на ключевых международных парламентских площадках – на Межпарламентской Ассамблее государств – участников СНГ, на сессии Межпарламентского Союза в Мадриде, в ПАСЕ, на Азиатско-Тихоокеанском парламентском форуме в Сеуле.

«Приоритетное значение имела работа по развитию межрегионального и приграничного сотрудничества, активному вовлечению субъектов Российской Федерации в работу по обеспечению внешних интересов страны. Наш Комитет участвовал в подготовке и проведении Восьмого Форума регионов России и Беларуси, Российско-Корейского Форума межрегионального сотрудничества, встречи руководителей органов законодательной власти субъектов Российской Федерации и собраний народных представителей регионов Китая», — сказал Григорий Карасин.

Он также отметил эффективную деятельность Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации.

Глава Комитета СФ напомнил о работе по подготовке «правительственных часов» с участием заместителя Председателя Правительства РФ Алексея Оверчука и Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, а также об участии в составе официальной делегации в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«В прошлом году члены Комитета провели более 80 встреч с членами зарубежных парламентов и международных парламентских организаций, влиятельными политиками, послами иностранных государств. Сенаторы приняли участие в 10 миссиях по наблюдению за президентскими и парламентскими выборами в зарубежных странах», — подытожил Григорий Карасин.

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