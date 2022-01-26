В. Тимченко рассказал о работе Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере госконтроля

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил с отчетом о деятельности Комиссии за 2021 год.

На заседании Совета Федерации был представлен отчет о работе за 2021 год Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации.

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По этому вопросу выступил председатель Временной комиссии, председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области

Сенатор сообщил, что за отчетный период Комиссия осуществляла мониторинг реализации принятых в 2020 г. законов. «Проведена масштабная работа по подготовке «закона-спутника», который был подписан Президентом России в июне 2021 года. Этим документом внесены изменения более чем в 130 федеральных законов. Таким образом, сегодня осуществляется 96 видов федерального государственного контроля, 30 видов регионального госконтроля и семь видов муниципального контроля», — отметил парламентарий.

В течение прошлого года Временной комиссией СФ проведены 17 заседаний — как в очном режиме, так и в режиме видеоконференции, сказал Вячеслав Тимченко.

«В настоящее время реформа контрольно-надзорной деятельности переместилась на региональный и муниципальный уровни. Парламент будет и дальше осуществлять контроль за ходом проведения реформы, это предусмотрено новым законом о госконтроле», — добавил сенатор.

Более подробная информация о работе Комиссии размещена на сайте Совета Федерации.

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