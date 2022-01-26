В. Наговицын представил информацию о работе в качестве полномочного представителя Совета Федерации в Правительстве РФ

Source: Russia – Council of the Federation

В 2021 году Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности рассмотрела около 320 проектов федеральных законов, в том числе 122 законопроекта, авторами которых являлись сенаторы.

Заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Наговицын, НаговицынВячеслав Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия представил информацию о своей работе в качестве полномочного представителя Совета Федерации в Правительстве РФ за 2021 год.

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Сенатор сообщил, что за этот период состоялось 43 заседания Правительства Российской Федерации, на которых рассмотрено 832 вопроса. «Большинство выносимых на рассмотрение Правительства вопросов предварительно обсуждались на заседаниях Комиссии по законопроектной деятельности. При подготовке к заседаниям Комиссии полномочному представителю Совета Федерации были созданы необходимые условия для ознакомления с материалами заседаний, сверки их содержания с позицией Совета Федерации, а при необходимости и выступления на заседаниях», — отметил Вячеслав Наговицын.

Он проинформировал, что за прошлый год состоялось 42 заседания Комиссии, на которых рассмотрено порядка 320 проектов федеральных законов, в том числе 122 законопроекта, авторами которых являлись сенаторы.

«Комиссией был одобрен 61 законопроект сенаторов, остальные были возвращены с описанием причин», — сказал Вячеслав Наговицын.

Другими важными направлениями деятельности полномочного представителя СФ были работа над принятием подзаконных нормативных правовых актов, а также участие в заседаниях создаваемых Правительством РФ комиссий и рабочих групп.

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