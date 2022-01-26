В. Матвиенко: Каждая инициатива Совета Федерации должна быть направлена на обеспечение благополучия граждан

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации открыла первое заседание весенней сессии 2022 года.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга выступила на открытии весенней сессии 2022 года.

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Спикер СФ отметила, что год начался с непростых событий на международной арене, мир продолжает испытывать период турбулентности. «Против России Западом развязана настоящая информационная война. Буквально вбивается в сознание мирового сообщества ложь об агрессивных планах России», — сказала она. При этом переговоры о безопасности продвигаются медленно и трудно.

В таких условиях Валентина Матвиенко назвала первостепенной задачу обеспечения внутренней стабильности и благополучия людей. «Это включает в себя предоставление необходимых социальных гарантий, продолжение восстановительных процессов в экономике, повышение реальных доходов граждан, эффективную реализацию национальных проектов и достижение национальных целей развития».

Председатель СФ напомнила, что на повышение ответственности всех уровней власти перед гражданами направлен закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Федерации», и следующим шагом станет закон об организации местного самоуправления. По ее словам, это самый близкий для граждан уровень власти, от которого напрямую зависит качество повседневной жизни. Валентина Матвиенко уверена, что предстоящие законодательные изменения приведут к позитивным результатам в этой сфере.

Спикер СФ призвала к тому, чтобы в повестке Совета законодателей приоритетными были особо значимые вопросы регионального развития и качества жизни людей.

Валентина Матвиенко считает, что рассмотрение закона об исполнении федерального бюджета в ходе весенней сессии позволит законодателям и Правительству более эффективно готовить и рассматривать проект бюджета на следующую трёхлетку. В целом, подчеркнула она, сенаторы продолжат отстаивать интересы регионов в межбюджетных отношениях, в том числе в рамках компенсации выпадающих региональных доходов. «Не менее пристально будем следить и за тем, насколько эффективно субъекты используют возможности инфраструктурных бюджетных кредитов».

Среди важных инициатив социальной направленности, которые будут рассмотрены в ближайшие месяцы, Председатель Совета Федерации назвала законопроекты о бесплатном проживании родителей вместе ребёнком-инвалидом в больнице, об охране трудовых прав матерей, о защите интересов заёмщиков. «Укрепление социальной повестки Совета Федерации – один из неизменных приоритетов».

Валентина Матвиенко призвала сенаторов держать на особом контроле вопросы вакцинации в своих регионах, а также следить за ценами на продукты и на жизненно важные товары.

В Год культурного наследия, отметила она, большое значение приобретают задачи дополнительной поддержки культуры, развития системы образования, реализации различных гуманитарных программ.

Спикер Совета Федерации добавила, что в утвержденной Концепции развития творческих индустрий до 2030 года впервые народные художественные промыслы и ремёсла приобрели статус креативных индустрий. По ее мнению, «Надо продолжить работу по совершенствованию мер государственной поддержки этой сферы». Валентина Матвиенко поддержала инициативу ввести День народных художественных промыслов.

Касаясь вопросов экологического благополучия, Председатель СФ отметила необходимость скорейшего принятия закона о проведении эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов и законопроекта о штрафах за нарушение отчётности по выбросам газов.

В период весенней сессии, подчеркнула Валентина Матвиенко, продолжится работа по укреплению межпарламентских связей. «Запланировано проведение седьмого Межпарламентского форума «Таджикистан – Россия» и девятого Форума регионов России и Беларуси, активная работа предстоит в рамках МПА СНГ, которая в этом году отметит своё тридцатилетие». Международная деятельность будет вестись также по линии Межпарламентского союза, АТПФ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ и ПАСЕ.

По словам спикера СФ, усилия в рамках межпарламентских контактов должны быть сосредоточены на укреплении институтов парламентской дипломатии, на продвижении объединительной повестки, разъяснении реальной позиции России, в том числе и по вопросам европейской и мировой безопасности.

Кроме того, в ходе весенней сессии пройдут под эгидой Совета Федерации такие мероприятия, как шестой Международный Ливадийский форум и пятый Форум социальных инноваций регионов. «В этом году мы отпразднуем десятилетие Палаты молодых законодателей».

По объёму запланированных мероприятий, подчеркнула Валентина Матвиенко, верхняя палата парламента возвращается на допандемийный уровень. «Требования к нашей работе постоянно растут, расширяется список задач. Каждый наш шаг, каждая инициатива должны быть направлены на обеспечение благополучия граждан, солидарности российского общества и единства Отечества».

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