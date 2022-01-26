В. Бондарев представил отчет Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности о работе за 2021 год

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Комитета СФ рассказал о проведенных мероприятиях и законотворческой работе сенаторов.

Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области представил отчет о работе Комитета СФ за 2021 год.

«Наш Комитет в 2021 году продолжал участвовать в совершенствовании законодательства Российской Федерации по вопросам обороны и безопасности государства, а также выполнять поручения, поставленные Президентом Российской Федерации и руководством Совета Федерации», — подчеркнул Виктор Бондарев.

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Он сообщил, что Комитетом СФ, как головным исполнителем, было рассмотрено и рекомендовано к одобрению Советом Федерации 46 федеральных законов, проведено более 80 различных мероприятий, в том числе два выездных заседания – в Карачаево-Черкесской Республике и в Омске. Также, по словам Виктора Бондарева, Комитет СФ провел совместное совещание с Клубом военачальников Российской Федерации.

Кроме того, законодатель рассказал о работе Комитета СФ по патриотическому воспитанию молодежи. Виктор Бондарев напомнил о проведенной с участием сенаторов Российской Федерации Восьмой торжественной церемонии награждения и чествования детей и подростков, проявивших личное мужество в экстремальных ситуациях. «Памятной медалью «За проявленное мужество» награждены 109 наиболее отличившихся юных героев из 40 субъектов Российской Федерации. Активное участие в награждении детей-героев приняли наши сенаторы, а также руководство Минобороны России».

«Комитет СФ в течение года провел ряд совещаний в рамках выполнения Постановления Совета Федерации 2018 года «О состоянии и проблемах накопительно-ипотечной системы кредитования военнослужащих». В результате принятых решений членами Комитета внесен на рассмотрение Государственной Думы законопроект, направленный на повышение эффективности использования средств федерального бюджета и обеспечение реализации военнослужащими прав на жилищное обеспечение в рамках накопительно-ипотечной системы», — сказал Виктор Бондарев.

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