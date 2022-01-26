В. Бондарев представил информацию о деятельности в качестве полномочного представителя Совета Федерации в Следственном комитете России

Source: Russia – Council of the Federation

Поставленные перед Следственным комитетом задачи по противодействию преступности успешно выполняются, подчеркнул сенатор.

Председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области представил информацию о деятельности в качестве полномочного представителя СФ в Следственном комитете Российской Федерации за 2021 год.

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Виктор Бондарев отметил, что осуществлял постоянное взаимодействие с руководством и коллективом Следственного комитета. «Считаю, что важное значение для взаимодействия имеет и участие в работе Общественного совета при Следственном комитете, в состав которого я вошел в 2019 году». Парламентарий остановился на совместной деятельности сенаторов и сотрудников Следственного комитета, в том числе и при проработке законопроектов.

Законодатель озвучил данные о работе следователей Следственного комитета России, в частности, о раскрытых преступлениях. «Приведенные цифры, говорят о том, что, поставленные перед Следственным комитетом задачи по противодействию преступности успешно выполняются», — заявил Виктор Бондарев.

Он подчеркнул нацеленность на дальнейшее конструктивное взаимодействие со Следственным комитетом.

Полностью информация о деятельности полномочного представителя Совета Федерации в Следственном комитете России за 2021 год размещена на сайте Комитета СФ по обороне и безопасности в сети Интернет.

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