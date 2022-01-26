Встреча с представителями деловых кругов Италии

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Я очень рад возможности встретиться с вами – с ведущими итальянскими предпринимателями, нашими коллегами и друзьями.

Мы встречались в октябре 2018 года и провели конструктивный разговор тогда о перспективах развития торгово-экономических и инвестиционных связей между Россией и Италией. Многие из ваших полезных рекомендаций были учтены в нашей постоянной работе по формированию благоприятного климата для роста и развития экономической среды, совершенствованию хозяйственного регулирования и, разумеется, по улучшению бизнес-климата, о котором я только что упомянул, в том числе в контексте привлечения иностранных инвестиций.

Конечно, из-за пандемии коронавируса деловые контакты оказались затруднены, и в целом волатильная ситуация в глобальной экономике, конечно же, не способствовала реализации новых проектов и инициатив. Однако можно с удовлетворением констатировать, что нашим странам удалось всё-таки сохранить на довольно высоком уровне сотрудничество на экономическом треке. За одиннадцать месяцев прошлого года двусторонняя торговля выросла на 53,8 процента – до 27,5 миллиарда долларов. Думаю даже, что после окончания подсчёта, скорее всего, этот показатель превысит планку в 30 миллиардов долларов.

Сегодня, уважаемые коллеги, предлагаю сосредоточить нашу дискуссию на темах, которые волнуют вас – наших коллег, инвесторов, предпринимателей, работающих в России и заинтересованных в расширении коммерческих связей с нашей страной, обсудить наиболее актуальные вопросы российско-итальянского экономического сотрудничества.

Хотел бы особо подчеркнуть, что мы рассматриваем Италию в качестве одного из ведущих экономических партнёров. Ваша страна занимает третье место среди государств Евросоюза по уровню товарооборота с Россией. Вложения итальянских компаний в российскую экономику составляют порядка пяти миллиардов долларов, а российские инвестиции в Италию оцениваются примерно в три миллиарда [долларов].

С большой отдачей функционирует созданная с участием Российского фонда прямых инвестиций в 2019 году российско-итальянская инвестиционная платформа для финансирования крупных капиталоёмких совместных проектов.

Сейчас в России работает около 500 итальянских бизнес-структур. Спектр отраслей, в которых они представлены, действительно впечатляет: это электроэнергетика, сталелитейная, нефтегазовая и нефтехимическая промышленность, вертолётостроение, высокие технологии, агропромышленный комплекс, транспортная инфраструктура, банковское и страховое дело, многое другое.

В частности, мы удовлетворены успешным развитием сотрудничества с итальянскими компаниями и банками по масштабным проектам в энергетической сфере. Имею в виду «Ямал СПГ», а также «Арктик СПГ-2», в которых задействовано более 60 предприятий из Италии. Итальянские производители высокотехнологичного оборудования принимают активное участие и в проекте «Восток Ойл», который «Роснефть» реализует на севере России, в Красноярском крае.

Наша страна является надёжным поставщиком энергоресурсов итальянским потребителям. В 2021 году «Газпром» направил в Италию 22,7 миллиарда кубических метров природного газа, что значительно больше, чем за 2020 год: там было 20,8 миллиарда.

Хотел бы обратить внимание, что итальянские энергетические компании продолжают работать с «Газпромом» на основе долгосрочных контрактов и сегодня имеют возможность покупать газ по ценам ниже, я бы сказал, гораздо ниже рыночных – так называемых рыночных, спотовых, которые существенно возросли на фоне холодной зимы и дефицита предложения.

Видим серьёзные перспективы для расширения российско-итальянского делового партнёрства и в других сферах энергетики. Прежде всего, речь идёт о разработке, применении и коммерциализации возобновляемых источников энергии.

Итальянский бизнес уже инвестировал порядка 500 миллионов евро в строительство ветропарков в трёх российских регионах: это Ставропольский край, Ростов – юг России – и Мурманская область на севере. На базе мурманской ветрогенерации будет совместно производиться так называемый зелёный водород для дальнейшего экспорта в страны Европы.

К слову, за последнее время Россия предприняла ряд важных шагов по созданию низкоуглеродной экономики. Планируем, – вы наверняка слышали об этом, я тоже уже говорил, – выйти на углеродную нейтральность к 2060 году, одновременно сохраняя устойчивый экономический рост.

Продолжение следует.

MIL OSI