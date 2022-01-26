А. Шевченко представил отчет о работе Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

Source: Russia – Council of the Federation

В 2021 году Комитет СФ рассмотрел два федеральных конституционных и 103 федеральных закона, участвовал в подготовке и проведении более 80 мероприятий, отметил сенатор.

Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области представил отчет о работе Комитета за 2021 год.

Смотрите также

Сенатор сообщил, что за указанный период Комитетом было рассмотрено и поддержано два федеральных конституционных и 103 федеральных закона.

Говоря о наиболее значимых из них, парламентарий обратил внимание на Федеральный закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Также он отметил законы, направленные на обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, проживающих в общежитиях, установление ответственности за превышение размера платы за коммунальные услуги, решение проблем в сфере индивидуального жилищного строительства.

«За прошедший год наш Комитет в качестве ответственного исполнил большое количество протокольных поручений Совета Федерации, 17 из которых полностью сняты с контроля. Комитет также участвовал в подготовке и проведении более 80 мероприятий», — сказал Андрей Шевченко.

Более детальный отчет о работе Комитета СФ опубликован на сайте Совета Федерации.

MIL OSI