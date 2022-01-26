А. Чекунков проинформировал Совет Федерации о мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока

Source: Russia – Council of the Federation

Министр выступил на заседании палаты в рамках «правительственного часа».

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков выступил на заседании Совета Федерации в рамках «правительственного часа».

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Министр напомнил, что Правительство РФ реализует комплекс мер для ускорения роста экономики и повышения качества жизни дальневосточников. За восемь лет в интересах опережающего развития Дальнего Востока приято 62 федеральных закона.

«Совет Федерации принимал живое участие в создании ключевых механизмов, таких как «территория опережающего развития», «свободный порт Владивосток», «дальневосточный гектар» и других, и внимательно контролирует, как они работают», — сказал Алексей Чекунков.

По его словам, с момента старта государственной политики по опережающему развитию Дальнего Востока промышленное производство там росло темпами, в два раза превышающими среднероссийские. С применением мер господдержки на Дальнем Востоке реализуется более 2600 проектов, из них 60 – крупнейшие, объемом более десяти миллиардов рублей каждый. 451 предприятие уже введено в эксплуатацию, создано почти 87 тысяч новых рабочих мест.

Министр отметил, что государственные инвестиции, вложенные в развитие Дальнего Востока в форме преференций и субсидий на строительство инфраструктуры, уже окупились. «Даже с учетом льгот объем налогов от построенных предприятий составляет более 165 миллиардов рублей. Таким образом, средства, вложенные из бюджета РФ в развитие экономики Дальнего Востока, на сегодняшний день принесли в бюджет 41 миллиард рублей прибыли».

Алексей Чекунков поднял вопрос миграционного оттока из региона. «В последнее время он замедлился, с 2013 по 2020 год сократился более чем вдвое. Для решения этой задачи необходимо преодолеть ряд вызовов, в том числе ликвидировать накопленное за десятилетия обветшание инфраструктуры».

Министр рассказал об одной из наиболее востребованных мер поддержки, запущенных Правительством на Дальнем Востоке – «дальневосточной ипотеке». За два года выдано почти 33 тысячи кредитов на сумму более 127 миллиардов рублей. Он также затронул темы развития медицинского обслуживания и образования в ДФО, рассказал о новой программе подготовки управленческих кадров на базе Дальневосточного федерального университета.

В обсуждении приняла участие аудитор Счетной палаты РФ Наталья Трунова. По ее словам, принятые меры существенно уменьшили, но пока не переломили давно сложившуюся тенденцию оттока населения. «За три года он составил около 30 тысяч человек. Средняя заработная плата в округе за 10 месяцев 2021 года составила 63 тысячи рублей, но разрыв между регионами огромный». По ее словам, необходимо решить ряд системных задач: обеспечить новое качество управления институтами развития, сформировать комплексную политику привлечения инвесторов, предусмотреть участие регионов в отборе инвестиционных проектов.

Министр ответил на вопросы сенаторов, которых интересовали такие темы, как повышение доступности авиаперевозок для дальневосточников, мероприятия по организации северного завоза в рамках реализации нацпрограммы социально-экономического развития Дальнего Востока, возможности для переработки там древесины в связи с запретом на вывоз леса-кругляка из России, перспективы программы «дальневосточная ипотека», модернизация инфраструктуры, в том числе автомобильных дорог, закрепление молодежи на Дальнем Востоке, противодействие незаконному промыслу водных ресурсов.

Заместитель Председателя СФ Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области отметила эффективность взаимодействия с профильным Министерством в рамках работы Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при СФ. Благодаря этому удалось найти решение ряда чувствительных для дальневосточников вопросов в сфере экологии, субсидирования авиаперевозок, оздоровления детей.

Заместитель Председателя СФ обратила внимание на важность дальнейшего сотрудничества с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики в сфере развития социальной инфраструктуры, прежде всего в здравоохранении. «Необходимо по каждому субъекту РФ сформировать «дорожную карту» решения этой проблемы по годам, с указанием всех источников финансирования, чтобы в ближайшие годы обеспечить регионы необходимой инфраструктурой здравоохранения». Также сенатор обратила внимание на важность закрепления молодых кадров на Дальнем Востоке.

По итогам обсуждения принято за основу Постановление СФ «О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока». Документ представил председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко. ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области

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