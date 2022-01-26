А. Майоров провел совещание по реформе ТБО в рамках подготовки «правительственного часа»

Source: Russia – Council of the Federation

Цель реформы – обеспечить отправку на переработку максимального количества отходов, отметил он.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия провел совещание по вопросам реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» и итогах реформы в сфере обращения с ТКО.

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В мероприятии участвовали заместитель председателя Комитета СФ Елена Зленко, член Комитета СФ Виктор Новожилов, статс-секретарь – заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Светлана Радченко, генеральный директор публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор» Денис Буцаев, его заместитель Алексей Макрушин.

Совещание состоялось в рамках выполнения поручения Председателя СФ Валентины Матвиенко, данного на заседании 26 января, в связи с подготовкой «правительственного часа», который состоится 11 февраля текущего года. Планируется пригласить на заседание СФ Министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова для выступления на тему «О ходе реализации национального проекта «Экология».

Алексей Майоров отметил, что Председатель СФ Валентина Матвиенко призвала обратить особое внимание на реформу ТБО. «Тема «правительственного часа» будет значительно шире, но эта реформа очень чувствительна для наших граждан, для бизнеса, поэтому наш Комитет держит этот вопрос на постоянном контроле. Понимаем, что многое уже сделано, в 84 регионах работают региональные операторы. Тем не менее, остаются вопросы, связанные с полигонами, с переработкой».

Глава Комитета СФ подчеркнул, что цель реформы – обеспечить, чтобы максимальное количество отходов отправлялись на переработку, а минимальное — на захоронение. Он отметил, что важно иметь информационную систему учета ТБО, федеральную и региональные территориальные схемы.

Денис Буцаев проинформировал о ходе реформы, о том, что нужно сделать, чтобы она успешно осуществлялась.

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