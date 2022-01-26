А. Епишин: Российская делегация в ПАСЕ выступает против политизации спорта

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в ходе рассмотрения доклада на тему «Управление в сфере футбола: бизнес и ценности».

Заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области выступил в режиме видеоконференции на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в ходе рассмотрения доклада на тему «Управление в сфере футбола: бизнес и ценности».

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Сенатор также представил поправки российской делегации к проекту резолюции «Политика в области спорта в периоды кризисов».

«В целом, мы поддерживаем инициативы и предложения, изложенные в проекте резолюции. Вместе с тем, обращаем внимание, что в его отдельных положениях уделяется чрезмерное внимание правочеловеческой тематике с оценками возможного нарушения прав человека при подготовке к проведению в 2022 году Чемпионата мира по футболу в Катаре. Это не может быть поддержано», — сказал Андрей Епишин.

По его мнению, такой сомнительный подход, расширяя возможности для вмешательства во внутренние дела государств и неправомерного давления на международные футбольные организации, ведет к дальнейшей политизации спорта.

Обеспокоенность вызывает идея вовлечения Международной организации труда в сферу управления футболом и делегирования ей полномочий по определению так называемой пригодности страны для проведения международных турниров

Парламентарий также отметил, что обеспокоенность вызывает идея вовлечения Международной организации труда в сферу управления футболом и делегирования ей полномочий по определению так называемой пригодности страны для проведения международных турниров.

Участие сенаторов РФ в пленарном заседании ПАСЕ

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Сергей Кисляк

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Владимир Круглый

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Александр Башкин

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Андрей Епишин

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«Исходим из того, что решения о месте проведения спортивных соревнований должны приниматься Международной федерацией футбола (ФИФА) или Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). При этом выполнение международных обязательств в области защиты прав человека должно оставаться в ведении государств», — заявил Андрей Епишин.

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