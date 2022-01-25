Целесообразность установления минимальной розничной цены на пивоваренную продукцию обсудили в Совете Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Модератором совещание выступил член Комитета СФ по экономической политике А. Жуков.

Комитет Совета Федерации по экономической политике провел совещание по вопросу о целесообразности установления в Российской Федерации минимальной розничной цены (МРЦ) на пивоваренную продукцию.

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В совещании приняли участие представители Евразийской экономической комиссии, Министерства финансов, Министерства экономического развития, Министерства здравоохранения, Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, Федеральной антимонопольной службы, Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Союза российских пивоваров и региональных пивоваренных заводов.

Участники мероприятия обсудили вопросы эффективности МРЦ как меры поддержки легальных добросовестных производителей пивоваренной продукции, повышения налоговых отчислений пивоваренной отрасли и превентивной работы по защите здоровья населения.

По мнению председателя Совета Союза российских производителей пиво-безалкогольной продукции Даниила Бримана, установление МРЦ – это возможность наполнения бюджета, защита здоровья потребителей, эффективный инструмент борьбы с теневым рынком, оживление конкуренции. «Мы уверены, что это будет стимулировать и повышение качества продукции», — сказал он.

Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «О целесообразности введения минимальной розничной цены на пивоваренную продукцию»

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Александр Жуков

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Вадим Деньгин

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По мнению заместителя руководителя ФАС России Андрея Кашеварова, установление МРЦ приведет к повышению цен. По его словам, также нет четкой уверенности, что введение МРЦ не приведет к перераспределению спроса в сторону крепкого алкоголя.

Замруководителя ФАС полагает, что эффективной мерой борьбы с теневым рынком стало бы введение реестра пивоваренной продукции. «Это предопределило бы прозрачность каналов продаж и позволило бы изымать из продажи продукцию, которая произведена предприятиями, не находящимися в реестре».

Заместитель Министра здравоохранения РФ Евгений Камкин напомнил, что Россия была одной из первых стран, которые ввели минимальные цены на алкогольную продукции, крепкие напитки и винодельческую продукцию. «По данным научных исследований, при введении МРЦ на слабоалкогольные напитки есть риск перетока, или эффекта замещения, когда потребители переходят на крепкоалкогольные напитки. Если решение о введении МРЦ будет принято, для предотвращения перетока, возможно, следует установить МРЦ только на пивную продукцию с высоким содержанием этанола или высоко калорийностью».

Подводя итоги обсуждения, Александр Жуков отметил, что участники высказали полярные точки зрения. «Это говорит о том, что проблема существует, и ею необходимо заниматься, иначе будет нарастать напряженность между участниками рынка». Сенатор подчеркнул, что необходимо учитывать и мнения регионов.

«Мы будем продолжать работу в этом направлении», — заключил парламентарий.

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