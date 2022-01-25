Сенаторы соберутся на 516-е заседание Совета Федерации, открывающее весеннюю сессию

Source: Russia – Council of the Federation

Планируется рассмотреть законы об усилении ответственности за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, о назначении социальной пенсии гражданам из числа малочисленных народов Севера.

В рамках 516-го заседания Совета Федерации сенаторы РФ планируют обсудить ряд федеральных законов.

В частности, будут рассмотрены изменения в Уголовный кодекс РФ, касающиеся усиления ответственности за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Среди авторов законодательной инициативы — первый заместитель Председателя СФ Андрей Турчак. ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области

Сенаторы обсудят изменения в законодательство, связанные с порядком назначения социальной пенсии гражданам из числа малочисленных народов Севера, поправки в закон о статусе военнослужащих в части предоставления соцгарантий по оказанию медицинской помощи, санаторно-курортному лечению.

Кроме того, планируется рассмотреть изменения в законы об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования и о государственной социальной помощи.

Совет Федерации также обсудит поправки в закон о Бюджетном кодексе. Они касаются продления полномочий членов Комиссии Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде по рассмотрению вопросов о предоставлении межбюджетных трансфертов. Соавтор документа — заместитель Председателя СФ Николай Журавлев. ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области

В ходе «правительственного часа» запланировано выступление Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

В формате «Час субъекта РФ», в рамках Дней Республики Бурятия в Совете Федерации выступят глава региона Алексей Цыденов ЦыденовАлексей СамбуевичГлава Республики Бурятия и председатель Народного Хурала Республики Владимир Павлов. ПавловВладимир АнатольевичПредседатель Народного Хурала Республики Бурятия По итогам будет рассмотрен проект постановления СФ «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Бурятия».

Состоятся также выступления сенаторов по актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам.

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