Сенаторы приняли участие в дебатах ПАСЕ по вопросам прав детей

Source: Russia – Council of the Federation

В. Круглый и О. Цепкин прокомментировали соответствующие доклады Ассамблеи.

В ходе первого дня работы зимней сессии ПАСЕ состоялись совместные дебаты по темам «Право быть услышанным: участие детей, основа демократических обществ» и «Бездействие в отношении изменения климата – нарушение прав детей».

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Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области прокомментировал доклад «Бездействие в отношении изменения климата – нарушение прав детей».

Вызовы, связанные с изменением климата, а также обеспечение в этой сфере прав детей, включая право на жизнь и здоровье, развитие, уход и образование, хороший уровень жизни, информацию, — приоритетные направления современной политики

«Вызовы, связанные с изменением климата, а также обеспечение в этой сфере прав детей, включая право на жизнь и здоровье, развитие, уход и образование, хороший уровень жизни, информацию, — приоритетные направления современной политики. Мы поддерживаем стремление к более внимательному отношению общества к мнению детей относительно экологических проблем», — подчеркнул сенатор.

Вместе с тем, он отметил, что, признавая значимость позиции детей, представляется необоснованным их непосредственное, прямое привлечение к разработке политики и мер по борьбе с изменением климата. «В первую очередь это связано с тем, что правотворческий процесс требует высокого уровня квалификации, опыта и компетенций. Кроме того, важно прислушиваться к мнению и иных групп населения, принимая во внимание позиции всех возрастных категорий», — пояснил законодатель.

В связи с этим парламентарий считает, что участие детей в решении вопросов охраны окружающей среды должно быть реализовано посредством иных механизмов и направлений деятельности государств. «В целях формирования у детей эколого-правового сознания, нравственной установки на соблюдение существующих правил в этой области нужно проводить экологическое воспитание. Также важно последовательно развивать систему экологического образования и экологической культуры, а также реализовывать детские и молодёжные экопроекты», — сказал Олег Цепкин.

Вячеслав Тимченко

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Сергей Кисляк

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Владимир Круглый

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Участие сенаторов РФ в пленарном заседании ПАСЕ

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Сергей Кисляк

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Сенатор полагает, что указанные ключевые направления деятельности позволят конструктивно принимать во внимание позицию детей относительно проблем экологического кризиса и изменения климата.

В свою очередь член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области представил поправки к текстам резолюции и рекомендации «Право быть услышанным: участие детей, основа демократических обществ».

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