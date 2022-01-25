Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-21#Сергей Королев25.01.2022 15:41

Роскосмос проведёт в марте «Бауманский старт» с пилотируемым кораблем «Королёв»

На 18 марта 2022 года с космодрома Байконур планируется запуск пилотируемого корабля «Союз МС-21» к Международной космической станции. Впервые за время существования этой станции в экипаж «Союза» вошли три российских профессиональных космонавта — Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Все они выпускники Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана.

В связи с этим Госкорпорацией «Роскосмос» принято решение назвать предстоящий запуск «Бауманским стартом».

Сам космический корабль «Союз МС-21», на котором отправятся космонавты, получит собственное имя — «Королёв» — в честь главного конструктора ракетно-космической техники Сергея Королёва — выпускника МГТУ, под руководством которого в Особом конструкторском бюро № 1 (ныне — Ракетно-космическая корпорация «Энергия») было положено начало семейству пилотируемых кораблей «Союз».

В ОКБ-1 Королёвым и другими выпускниками МГТУ также была разработана межконтинентальная баллистическая ракета Р-7, на базе которой впоследствии создали космические ракеты-носители семейства «Союз».

В честь полета бауманцев третью ступень ракеты «Союз-2.1а», которая отправит в космос экипаж «Союза МС-21», украсит герб университета.

Пуск запланирован на 18:55 по московскому времени 18 марта. Полет пилотируемого корабля «Королёв» будет проходить по «сверхбыстрой» двухвитковой схеме сближения. Стыковка запланирована к новому узловому модулю «Причал» российского сегмента МКС, а продолжительность полета составит 195 суток. Командир экипажа Олег Артемьев отправится в свою третью космическую командировку. Бортинженеры Денис Матвеев и Сергей Корсаков впервые отправятся на МКС, но за их плечами годы серьезной подготовки.

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